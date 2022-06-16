WhatsApp, Windows için Beta (UWP) uygulamasında emoji tepkileri özelliğini yayınladı. Özellik, en son masaüstü uygulaması güncellemesiyle birlikte geliyor.

Windows Beta uygulamasındaki reaksiyonların işlevselliği, WhatsApp Desktop’ta olan işleve çok benzer. Kişi fare imlecini bir mesajın üzerine getirdiğinde, balonun yanında tepki düğmesi görünecektir.

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Seçeneğe tıklayarak altı tepki mevcuttur: Beğen, Sev, Gül, Şaşırmış, Üzgün ​​ve Teşekkür Ederim. Ayrıca sohbet balonunun altındaki tepki simgesine dokunarak bir mesaja kimin tepki verdiğini de görebilirsiniz.

WhatsApp Beta’nın “son sürüm olmadığı” için WhatsApp Desktop’tan farklı bir uygulama olduğunu söylemekte fayda var. Bu sayede kullanıcılar, test sürecinde olan araçları deneyimliyor ve Microsoft Store aracılığıyla hem akıllı telefonlara hem de bilgisayarlara kurulabiliyor.

WABetaINfo‘ya göre, Microsoft Store’dan Windows için WhatsApp Beta sürüm 2.2223.11.70 yüklenerek tepkiler özelliğini kullanabilir. Güncelleme yüklendiyse ve tepkiler hala görünmüyorsa, Microsoft Store’dan en son beta güncellemesini yüklediğinizden emin olun.

Bu güncelleme ve öncülü ile masaüstü için WhatsApp Beta’ya gelen diğer değişiklikler, gruplara 512 kişiye kadar ekleme ve fotoğraf ve videoları bir albüm gibi tek bir mesajda birleştirme yeteneğidir.