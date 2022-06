TechCrunch‘ın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte Microsoft’un kurucusu Bill Gates, NFT kavramının “aptal teorisine” dayandığını belirtti. Onları satmak için daha “şüphesiz” birini bulabilirseniz, varlıkların aşırı değerli değerlere satılabileceğini öne sürüyor. Ayrıca aptal teori ifadesi yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

Milyarder ayrıca çiftlikler, fabrikalar veya gerçek ürünler geliştiren bir şirket gibi maddi varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Gates, Bored Ape Yacht Club projesine atıfta bulunarak alaycı bir şekilde “Maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı son derece iyileştirecek” dedi.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup

— TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022