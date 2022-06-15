TechCrunch‘ın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte Microsoft’un kurucusu Bill Gates, NFT kavramının “aptal teorisine” dayandığını belirtti. Onları satmak için daha “şüphesiz” birini bulabilirseniz, varlıkların aşırı değerli değerlere satılabileceğini öne sürüyor. Ayrıca aptal teori ifadesi yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılıyor.

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Milyarder ayrıca çiftlikler, fabrikalar veya gerçek ürünler geliştiren bir şirket gibi maddi varlıklara yatırım yapmayı tercih ettiğini söyledi. Gates, Bored Ape Yacht Club projesine atıfta bulunarak alaycı bir şekilde “Maymunların pahalı dijital görüntüleri dünyayı son derece iyileştirecek” dedi.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup — TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022

Her halükarda, Microsoft’un kurucusu, değiştirilemez token ortamına ilişkin şüphesini ilk kez açıklamadı ve 2021’de, geleneksel yatırımcıların böylesine değişken bir ortamda Bitcoin (BTC) almaya başlamasıyla ilgili endişesini bile dile getirdi. Ayrıca piyasanın o kadar istikrarsız olduğunu ve Elon Musk‘ın tweetlerinin bile bazı para birimlerini yukarı veya aşağı hareket ettirebileceğini iddia etti.

NFT’ler ve Bill Gates

Gates 2021’de, “Bence insanlar, harcayacak o kadar fazla paraları olmayabileceği için bu hevesler tarafından satın alınıyor. Genel düşüncem, Elon’dan daha az paranız varsa, muhtemelen dikkatli olmanız gerektiğidir” demişti.

Gates’in kripto para birimi evreni hakkındaki ilk uyarıları sırasında, Bitcoin neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların üzerine çıkıyordu. O zamandan beri, varlığın değeri birkaç kez düştü ve arttı ve şu anda ortalama 21.000 dolardan işlem görüyor. Bored Ape Yacht Club gibi NFT projelerinde bile önemli düşüşler yaşandı.

Aptal Teorisi nedir?

Finansta, büyük aptal kuramı, daha sonra daha da yüksek bir fiyata satılabilmeleri durumunda, fiyatları içsel değerini büyük ölçüde aşan aşırı değerli varlıkları satın alarak bazen para kazanılabileceğini öne süren bir kuramdır.

Bu bağlamda, bir “aptal“, muhtemelen onu “daha büyük bir aptala” satabileceği ve kâr edebileceği varsayımıyla, aşırı fiyatlı bir varlık için ödeme yapabilir. Bu, yalnızca varlık için daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli yeni “daha büyük aptallar” olduğu sürece işe yarar. Sonunda, yatırımcılar fiyatın gerçeklikten koptuğunu artık inkar edemezler; bu noktada bir satış, fiyatın gerçeğe uygun değerine yaklaşana kadar önemli ölçüde düşmesine neden olabilir.