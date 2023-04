Opera, ücretsiz VPN hizmetini iOS için genişlettiğini duyurdu. İlk olarak 2019’da Android kullanıcıları için başlatılan bu özellik artık Mac, Windows, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm büyük platformları kapsıyor. İşte ayrıntılar.

İnternette gizlilik endişeleri artmaya devam ederken, Opera dahili VPN hizmeti kullanıcılara web’de gezinirken ek bir koruma katmanı sunuyor. VPN hizmeti, özellikle güvenli olmayan ağlara bağlanıldığında IP adreslerini gizleyerek ve çevrimiçi etkinlikleri şifreleyerek kişisel bilgileri güvende tutuyor.

Opera Browser for iOS becomes the first major browser with built-in free VPN – now available in early access! 🔐

Protect your online identity & browse securely with our free, unlimited & no-log VPN across all our desktop & mobile browsers. pic.twitter.com/x71JE2pYOL

— Opera (@opera) April 12, 2023