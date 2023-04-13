Opera, ücretsiz VPN hizmetini iOS için genişlettiğini duyurdu. İlk olarak 2019’da Android kullanıcıları için başlatılan bu özellik artık Mac, Windows, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere tüm büyük platformları kapsıyor. İşte ayrıntılar.

İçindekiler iOS Opera tarayıcısına Ücretsiz VPN hizmeti geldi

iOS Opera tarayıcısına Ücretsiz VPN hizmeti geldi



İnternette gizlilik endişeleri artmaya devam ederken, Opera dahili VPN hizmeti kullanıcılara web’de gezinirken ek bir koruma katmanı sunuyor. VPN hizmeti, özellikle güvenli olmayan ağlara bağlanıldığında IP adreslerini gizleyerek ve çevrimiçi etkinlikleri şifreleyerek kişisel bilgileri güvende tutuyor.

Opera Browser for iOS becomes the first major browser with built-in free VPN – now available in early access! 🔐 Protect your online identity & browse securely with our free, unlimited & no-log VPN across all our desktop & mobile browsers. pic.twitter.com/x71JE2pYOL — Opera (@opera) April 12, 2023

iOS’taki Opera VPN hizmeti, abonelik, hesap girişi veya ek uzantılar gerektirmeyen sorunsuz bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar VPN’i ana menüdeki basit bir geçişle etkinleştirerek özel IP adresleri ve şifrelenmiş trafik sağlayabilirler. Katı bir kayıt tutmama politikası uygulayan Opera, iddiaya göre hiçbir kişisel verinin veya tarama geçmişinin toplanmamasını sağlayarak kullanıcı anonimliğini koruyor.

Ücretsiz VPN hizmetinin yanı sıra iOS için Opera Tarayıcı birçok yeni özelliğe de sahip. Yer İmleri özelliği kullanıcıların favori web sitelerini verimli bir şekilde organize etmelerini sağlarken, Hızlı Arama işlevi sık ziyaret edilen sitelere hızlı erişim sağlıyor.

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Opera’nın iOS için ücretsiz VPN hizmeti şu anda sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki haftalarda tam olarak kullanıma sunulması bekleniyor. VPN’i kullanmaya başlamak için kullanıcılar Apple Store’dan iOS için Opera Tarayıcısını indirebilir ve uygulama içinde VPN özelliğini etkinleştirebilirler.

Opera Mobil Başkan Yardımcısı Jørgen Arnesen duyuru ile ilgili düşüncelerini paylaştı; “Tüm büyük platformlarda ücretsiz yerleşik VPN sunan ilk tarayıcı şirketi olarak, kullanıcılara güvenli bir tarama deneyimi sunmaya olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Bu özelliği geliştirmek için önemli bir zaman ve çaba harcadık ve çevrimiçi güvenliklerini ve gizliliklerini korumak için bu temel aracı iOS kullanıcılarına sunmaktan heyecan duyuyoruz.”