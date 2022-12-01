Gerektiğinde notlar, hatırlatıcılar ve güncellemeler göndermenize olanak tanıyan ve kendinizle 1e1 sohbet özelliği olan “Kendinize Mesaj Atın” özelliğinin yayınlanmasının ardından WhatsApp, yeni özellikleri Android ve iOS’taki beta test kullanıcılarına sunuyor.

Mesajları tarihe göre arama

Bu özellik, kullanıcıların bir sohbet içinde belirli bir tarihe gitmelerini kolaylaştıracak. Paylaşılan ekran görüntüsü, bir konuşma içinde arama seçeneğini kullanabileceğinizi ortaya koyuyor: bir takvim simgesi görünürse, bu özelliğin WhatsApp hesabınız için etkinleştirildiğini gösterir.

Kullanıcılar, belirli bir konuşma içinde hangi mesajların alınıp verildiğini görmek için bir tarihe atlayabilir ve ayrıca ilk mesaja da atlayabilirsiniz. Takvim simgesi görüntülenmiyorsa, daha sonraki bir tarihte daha fazla kullanıcı için kullanılabilir hale getirileceğini unutmayın.

Tablet desteği

Android için WhatsApp beta 2.2.24.88 Play Store’da bir güncelleme yayınlıyor ve bazı beta test kullanıcıları tablet uyumlu sürüm için “Tablet için WhatsApp” başlığını görüyor.

Güncellemenin ardından WhatsApp’ı açar açmaz beliren yeni banner, tablet uyumlu sürümün Play Store’da beta test kullanıcıları için hazır olduğunu bildiriyor. Afişte yer alan ve sunum sayfasına yönlendiren “daha fazla bilgi” bağlantısı aracılığıyla daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Eşlik modu

iOS 22.24.0.76 sürümü için WhatsApp beta sürümüne bir eşlik özelliği eklendi. Daha önce WhatsApp, kullanıcıların mevcut WhatsApp hesaplarına ikinci bir Android cihazdan erişmelerine olanak tanıyan Android beta için eşlikçi modunu duyurmuştu.

Android için WhatsApp’ın en son beta güncellemesini yükledikten sonra bir iOS hesabını bir Android cihaza bağlamak mümkün olsa da, Android cihaz iOS bağlantılı cihazlar bölümünde tanınmıyordu.

Ayrıca bkz: WhatsApp ‘Kendine Mesaj At’ Özelliğinin Kullanıma Sundu!

Son olarak WhatsApp, iOS için WhatsApp’ın en son beta sürümünde olası ilişkili cihazlar listesini genişleterek Android cihazların tanınmasını sağladı.

Tabletler için WhatsApp’ın kullanılabilirliği ile ilgili olarak, iOS’taki afiş ve Android yardımcı cihazının yanı sıra tarihe göre mesaj arama özelliği artık beta kullanıcılarına sunuluyor. Ayrıca, WhatsApp’ın mesajları düzenleme, sesli durum güncellemeleri, WhatsApp Chat ve diğer yeni özellikler üzerinde çalıştığı söyleniyor.