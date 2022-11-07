Geçen haftaki güncellemenin ardından WhatsApp toplulukları, sohbet içi anketleri ve 32 kişilik görüntülü aramayı kullanıma sundu. WABeta’ya göre, firma tabletler için WhatsApp üzerinde çalışıyor.

İçindekiler Tablet için WhatsApp

Tablet için WhatsApp

WhatsApp, gelecekteki bir uygulama güncellemesinde belirli bir grup beta test kullanıcısına “Tablet için WhatsApp “ı tanıtmayı planlıyor. Bu ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi WhatsApp, uygulamanın sonraki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak olan yepyeni bir uygulama içi banner yardımıyla “Tablet için WhatsApp “ı kullanıma sunmayı planlıyor.

Bu banner insanlara tabletler için WhatsApp’ın beta testinde olan ve WhatsApp web sitesinden indirilebilecek bir sürümü olduğunu bildirecek.

WhatsApp, yeni müşterileri çekmek için işletmelerin Facebook ve Instagram ile bağlantı kurmasına izin veriyor. Bazı işletmeler henüz WhatsApp hesaplarını Facebook ve Instagram’a bağlamadığından, şirket bazı beta test kullanıcılarına afiş veriyor.

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WhatsApp, yeni müşteriler çekmek için işletmelerin Facebook ve Instagram ile bağlantı kurmasına izin veriyor. Bazı işletmeler henüz WhatsApp hesaplarını Facebook ve Instagram’a bağlamadığından, şirket bazı beta test kullanıcılarına afiş veriyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, yeni WhatsApp Business uygulama içi banner’ı işletmelere yeni müşteriler bulmak için hesaplarını Facebook veya Instagram’a bağlama fırsatı sunuyor. Geçen yıldan bu yana, işletmeler yeni takipçiler kazanmak için bu ağlarda reklam verebiliyor ve bu takipçiler daha sonra işletmeyle bir WhatsApp sohbeti başlatabiliyor. Unutmayın, WhatsApp işletmelerin reklamlarını takip etmesine izin veriyor.

Yukarıdaki iki özelliğin kullanılabilirliği söz konusu olduğunda, “tabletler için WhatsApp” hala geliştirme aşamasındadır ve kullanıcıların bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır. İşletmelere yeni müşteriler kazanmanın bir yolunu öneren yeni uygulama içi banner ise Android için WhatsApp beta 2.22.24.8 ve iOS için WhatsApp beta 22.23.0.70 (Business) sürümlerinde sınırlı beta test kullanıcılarına sunuluyor.