Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, kullanıcıların Siri ile etkileşimini basitleştirmek için çalışıyor. Şirketin son birkaç aydır dijital asistanı “Hey Siri” yerine “Siri” şeklinde yanıt vermesi için eğittiği bildiriliyor. Görünüşte bu basit bir değişiklik ama Gurman’ın söylediğine göre “önemli miktarda yapay zeka eğitimi ve temel mühendislik çalışması” içeriyor. Bunun nedeni, “Hey Siri” gibi iki kelimelik bir tetikleyici ifadenin, yazılımın bir talebe yanıt verme olasılığını artırmasıdır.

Yüzeyde küçük bir değişiklik gibi görünse de, Bloomberg bunun aslında Apple mühendisleri için teknik bir zorluk olduğunu söylüyor. Birçok farklı aksan ve lehçede tekil “Siri” fazını anlamak için büyük miktarda yapay zeka eğitimi ve mühendislik çalışması gerekiyor.

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Diğer yeni geliştirmeler arasında üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle daha derin entegrasyon ve kullanıcıları anlama yeteneğinin iyileştirilmesi yer alıyor. Apple’ın bu değişiklik üzerinde birkaç aydır çalıştığına inanılıyor ve değişikliğin önümüzdeki iki yıl içinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Peki sizler Siri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce eski komut mu yoksa yeni komut mu daha kullanışlı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Bloomberg