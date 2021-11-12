WhatsApp Son Görülmeyi Kişilere Özel Hale Getiriyor

WhatsApp, hizmetlerine yeni özellikler eklemek için sürekli olarak sessiz sedasız çalışıyor ve belki de birçok insanın işine yarayacak bir özellikten bahsediyoruz. Android için WhatsApp’ın beta sürümü artık “son görülme” durumunuzu belirli kişilerden gizleme seçeneğine sahip.

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Özellik, bu noktada birkaç aydır aktif olarak test ediliyordu ve şimdi nihayet beta programının bu bölümünün bir alt kademesi olarak yayınlanmış durumda. Beta programında olmasının anlamı da kısa süre sonra yeni bir güncelleme ile nihai kullanıcılara da sunulacağı anlamına geliyor. Özelliğin uzun sürelerden beri test edilmesinin sebebi olarak da WhatsApp’ın sorunsuz bir güncelleme vererek şuanda stabil olan sürümü bozmak istememesi olarak gösteriliyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz zamanlarda Facebook çatısı altında olan şirketlerden Instagram ve WhatsApp uygulamaları çökmeler ve bağlantı hatalarıyla çok konuşulmuştu.

Betadan sonra gelecek güncelleme ile WhatsApp kullanan herkes “son görülme” durumlarını herkes, kişileri, belirli kişilerin kara listesi dışında kişileri ve hiç kimse tarafından görüntülenecek şekilde ayarlayabilecek. Tabiki kişilerim harici herkes seçeneği de mevcut. Eskiden olduğu gibi sizin kara listeye aldığınız kişilerden sakladığınız son görülmeyi aynı şekilde siz de onların son görülmelerini görüntüleyemeyeceksiniz.

Daha öncelerinde Snapchat gibi uygulamaların anlık fotoğraf paylaşımı özelliği, Instagram’daki hikayeler gibi özellikleri de bünyesine dahil eden WhatsApp şuanda en çok aktif kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması. İleriki günlerde birçok kişinin bu son görülmeyi fazlasıyla kullanacağından eminiz. Ancak böyle bir özelliğin var olması geçmişte olduğu gibi birçok sevgili ve eşlerin arasını bozabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var.