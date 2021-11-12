Morgan Stanley “Metaverse” İle İlgili Görüşlerini Paylaştı!

Morgan Stanley bir araştırma notunda “metaverse“ün patlayan bir yatırım konusu olduğunu ve hisse senedi sektörlerinin şimdiden bu trendden en iyi şekilde yararlandığını söyledi.

Meta Platforms (eski adıyla Facebook) ve Microsoft gibi büyük şirketler, şimdiden kendi şirket platformlarında meta veri oluşturmaya başladıklarından, internetin bu yeni büyük şeyi yatırımcılardan ve şirketlerden çok fazla ilgi topladı. Rapora göre meta veri deposundan yararlanabilecek şirketler arasında teknoloji ve oyun hisseleri yer alıyor. Şu anda kendine ait bir metaverse inşa eden bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemi olan Roblox’un hisseleri de zaten trendde ilerliyor.

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Morgan Stanley, şu anda metaverse’ün “en saf haliyle” mevcut olmadığını, ancak birçok şirketin kendi versiyonlarını inşa ettiğini ve yatırım beklentilerini artırdığını belirtiyor. Çok uluslu dev yatırım bankasına göre “gerçek” bir metaverse, yalnızca tüm şirketler arasında birlikte çalışabilirlik mümkün olduğunda olacak ve bu da zaman alacak.

Kullanıcıların milyonlarca deneyim arasında sorunsuz bir şekilde hareket etmelerine ve dijital avatarlarını ve eşyalarını yanlarında götürmelerine olanak tanıyan şirketler arası işbirliğinin, meta veri deposu henüz başlangıç ​​aşamasında olduğu için daha uzun yıllar alacağı tahmin ediliyor.

Morgan Stanley’in raporu metaverse’ü “sürekli olarak mevcut olan ve kullanıcıların çok sayıda deneyimi aynı anda keşfedebilecekleri sürükleyici ortak deneyimler için sanal bir dünya” olarak tanımlıyor. Bu deneyimler içinde dünyanın dört bir yanındaki insanlar tanışabilir, oynayabilir, izleyebilir, ticaret yapabilir.

Hisse senedi stratejisti Edward Stanley, metaverse ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bu (metaverse), başkalarıyla sosyalleşmemizi sağlayan ortamı temelden değiştirebilir.”

Rapor ayrıca şu anda metaverse için hedef kitlenin çoğunlukla 17 yaşın altındaki genç oyuncular olduğunu, ancak metaverse genişledikçe ortalama yaşın arttığını belirtiyor. Asya’da, Güney Kore şu anda önemli bir merkez olarak görülüyor çünkü 400’den fazla teknoloji firması gelecekte metaverse’ün birlikte çalışabilirliğini hızlandırabilir.

*Yatırım tavsiyesi içermez.