WhatsApp grup sohbetleri, mesaj yazarken kullanıcıların profil resimlerini gösteren bir özellik alıyor.

Ayrıca bu özellik devre dışı bırakılmayacak ve her grup üyesinin bir metin gönderdiğinde profil resmini gösterecek. Özelliğin geliştirilmesi devam ediyor. Bu nedenle, beta kullanıcıları henüz özelliğe erişemeyecek. Özellik Messenger ve Instagram Direct‘teki grup sohbetlerinin arayüzünü anımsatıyor.

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Bunun dışında WhatsApp, grup sohbetlerine eklemek için birkaç yeni özellik üzerinde çalışıyor. Bunlar, iOS 22.18.0.70 betasının bir parçası olarak WABetaInfo tarafından açıklanan, kullanıcıların silinen mesajları geri almasına izin veren yineleme seçeneğini içeriyor. Ayrıca, bir metnin silindiğini belirten bir not gösterilebilmesine rağmen, grup yöneticileri sohbetteki üyeler tarafından istenmeyen mesajları silebilir.

Kaynak: WABetaInfo