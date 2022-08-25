WhatsApp hem büyük hem de küçük özellikler üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma uygulaması, listenizdeki tüm okunmamış mesajlarınızı takip etmenizi sağlayacak yeni bir sohbet özelliği yayınladı.

WhatsApp’ın dediği gibi, artık neleri kaçırdığınızı takip etmek için sohbetlerinizi “okunmamış” mesajlar filtresiyle sıralayabilirsiniz. Bu özellik, popüler WhatsApp özellik izleyicisi WABetaInfo tarafından bir aydan uzun bir süre önce ortaya çıkarıldı.

Sohbet listenizdeki mesajları veya medyayı ararken, WhatsApp artık size okunmamış bir filtre seçeneği göstererek okunmamış mesajların bulunduğu sohbetlere kolayca gitmenizi sağlayacak.

Bu özellik yalnızca geçen ay beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu, ancak şimdi dünyadaki herkes için kararlı bir güncelleme olarak yayınlanıyor.

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İçindekiler Durum güncelleme

Durum güncelleme

Ayrıca WhatsApp, durum güncellemelerini doğrudan sohbet listesinden görme yeteneği üzerinde de çalışıyor. Bu özellik hala beta aşamasında ve önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor.