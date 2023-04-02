Şu anda, Meta’nın sahip olduğu WhatsApp dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biridir. WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e kaydetmek, konuşmalarınızın yedeğini almanın yanı sıra sohbetlerinize farklı cihazlardan erişmek için harika bir yoldur.

İşte WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e nasıl kaydedeceğinize dair adım adım bir kılavuz:

– WhatsApp’ı açın: WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e kaydetmek için akıllı telefonunuzda WhatsApp uygulamasını başlatın

– WhatsApp Ayarlarına gidin: Ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunun ve açılır menüden “Ayarlar “ı seçin.

Sohbetler’e gidin: Ayarlar menüsünde “Sohbetler “i ve ardından “Sohbet yedekleme “yi seçin.

– Yedekleme Ayarları’nı seçin: Yedekleme sıklığı ve videoların dahil edilip edilmeyeceği gibi yedekleme ayarlarınızı seçin.

– Sohbetlerinizi yedekleyin: Yedekleme işlemini başlatmak için “Şimdi Yedekle” üzerine dokunun.

– Şimdi, aktarılması gereken konuşmaya dokunun. Ardından ekranın üst kısmındaki grup sohbetinin veya kişinin adına dokunun.

– Aşağı doğru kaydırın ve “Sohbeti Dışa Aktar “ı seçin.

– Posta seçeneğini seçin, e-postanızı yazın ve ardından Gönder öğesine dokunun.

– Paylaşım yöntemi olarak “Gmail “i seçin.

– E-posta oluşturun: WhatsApp yedekleme dosyasının ekli olduğu bir e-posta açılacaktır. E-postayı normalde yaptığınız gibi oluşturun ve alıcı olarak e-posta adresinizi girin.

– E-postayı gönderin: WhatsApp yedekleme dosyasının ekli olduğu e-postayı göndermek için “Gönder” üzerine dokunun.

İşte bu kadar! Artık WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e kaydettiniz. Gmail hesabınızda oturum açarak sohbetlerinize herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz.

WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e kaydetmek neden önemlidir?

WhatsApp sohbet geçmişinizi düzenli olarak yedeklemenin ve Gmail’e kaydetmenin önemli olmasının birkaç nedeni vardır.

Yedekleme: WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e kaydetmek, konuşmalarınızın yedeğini tutmanın en iyi yoludur.

Erişim: Sohbetlerinizi Sohbetlerinizi Gmail’e kaydederek, Gmail hesabınızda oturum açtığınız herhangi bir cihazdan bunlara erişebilirsiniz.

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Depolama: Sohbetlerinizi Gmail’e kaydederek cihazınızda depolama alanı açabilirsiniz.

WhatsApp sohbet geçmişinizi Gmail’e kaydetmek, konuşmalarınızın yedeğini tutmanıza ve bunlara farklı cihazlardan erişmenize yardımcı olabilecek önemli bir uygulamadır.