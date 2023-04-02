WhatsApp‘ın uzun süredir bir metin düzenleme özelliği üzerinde çalıştığı biliniyordu. Söz konusu özelliğin daha önce hem Android hem de iOS platformlarında test edildiği bildirilmişti.

Yeni bir rapora göre, özellik şimdi belirli beta test kullanıcılarına sunuluyor. Ancak, özellik şu anda yalnızca Android’deki WhatsApp kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

WABetaInfo tarafından yayınlanan bir gönderide, WhatsApp’ın yeni yaratıcı araçlarının, kullanıcıların yeni özellik ile sunulan yeni araçları ve yazı tiplerini kullanarak görüntüleri, videoları ve GIF’leri düzenlemelerine yardımcı olacağı belirtiliyor. Metin editörü, Android 2.23.7.17 güncellemesiyle birlikte belirli beta test kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

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Bu özelliğin kullanıcılara, klavyenin üzerinde görüntülenen yazı tipi seçeneklerinden birine dokunarak yazı tipleri arasında hızlı bir şekilde geçiş yapma olanağı sunduğu bildiriliyor. Metin yazı tipini değiştirmek daha önce mümkün olsa da, WhatsApp’ın şimdi kullanıcıların istenen yazı tipini hızlı bir şekilde seçebilecek. Rapora göre, metin hizalaması da artık sol, orta veya sağ olarak ayarlanabiliyor ve kullanıcılara resimler, videolar ve GIF’ler içindeki metin biçimlendirmesi üzerinde daha fazla kontrol sunuyor.

Kullanıcıların bu yeni özellik sayesinde metnin arka plan rengini de değiştirebilecekleri ve böylece önemli metinleri diğerler metinlerden ayırabilecek.

WhatsApp’ın metin düzenleme özelliğini önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla kullanıcıya gelecek. Benzer özelliğin iOS cihazlarda da test edildiği tespit edildi, bu nedenle metin düzenleme özelliğinin iOS sürümünün yakında beta test kullanıcıları için hazır olacağını söylemek mümkün.

Kısa süre önce yayınlanan bir rapor, WhatsApp’ın ayrıca sohbetteki tüm katılımcılar tarafından görülebilecek özel bir uyarı içeren bir mesaj düzenleme özelliğini de test ettiğini öne sürdü. Düzenlenen bir mesajın, şu anda sohbetlerde silinen mesaj etiketlerinin göründüğü gibi bir ‘düzenlendi’ etiketiyle görüneceği belirtildi.