WhatsApp, konuşma aktarımını yalnızca bir QR kod uzağınıza getiren yeni özelliğiyle eski telefonunuzdan yeni telefonunuza veri aktarımını kolaylaştırmayı hedefliyor. WhatsApp tarafından paylaşılan bilgilere bakarsak, kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden sohbet geçmişlerini telefondan diğerine ışık hızında aktarabilecekler. İşte yeni sohbet aktarım özelliği!

WhatsApp Sohbet Geçmişinizi Nasıl Aktaracağınızı Kara Kara Düşünmeyin!

Bu yeni özellik, veri aktarımını hızlı ve kolay hale getirmek için kullanıcıların sadece bir QR kodu taramasını gerektiriyor. Böylelikle, kullanıcılar verilerini buluta yedeklemek ve daha sonra yeni telefonlarına indirmek zorunda kalmayacaklar.

Paylaşılan bilgilere göre, bu özelliği etkinleştirmek için her iki cihazın da aynı Wi-Fi bağlantısında olması gerekiyor. Ardından, kullanıcıların eski telefonlarında Ayarlar>Sohbetler>Sohbet Aktarımı seçeneğine erişmeleri gerekiyor ve ardından yeni telefonunuzda eski telefonunuzda görünen QR kodunu okutmanız gerekiyor.

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik endişelerine yönelik olarak verilerin yalnızca QR kodu tarandığında iki cihaz arasında paylaşıldığını ve sohbet aktarımının tamamen şifrelenmiş olduğunu belirtiyor.

Ancak, bu özellik yalnızca aynı işletim sistemini kullanan cihazlar arasında çalışacak gibi görünüyor. Yani, yalnızca Android’den Android’e veya iOS’tan iOS’a sohbet aktarımı yapabilirsiniz. iPhone’dan Android’e veya Android’den iPhone’a geçiş yapacaksanız, WhatsApp’ın yardım sayfasında bulunan talimatları takip etmeniz ve biraz meşakkati bir süreçten geçmeniz gerekecek. Ne yazık ki buna hala bir çözüm bulunabilmiş değil.

Bu özellik için henüz bir çıkış tarihi belirtilmemiş olsa da, özellik şu anda Android ve iOS beta test kullanıcılarına aşamalı olarak sunulmuş durumda. Bu özelliğin yakın zamanda kararlı sürümde de bizi karşılayacağını söylemek mümkün.

İlginizi Çekebilir: Nothing Phone (2) Önemli Bir Tasarım Değişikliğine Sahne Olacak!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sohbet geçmişini tek bir QR kodla başka telefona aktarmak yararlı bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!