Meta, WhatsApp’ta kategorilere göre mağazalar için bir arama aracı başlattığını duyurdu. İş Rehberi adı verilen özellik Brezilya’da test edildi ve yeniliği alan ilk ülke olan Brezilya’nın tamamına yayılacak.

Bu özellik, kullanıcıların iş bağlantılarını isme veya kategoriye göre aramasına olanak tanır. Arama konuma göre yapılır, yani uygulama müşteriye en yakın işletmeleri listeler.

Özel sekmede “Alışveriş ve Perakende”, “Yiyecek ve İçecek”, “Eğitim”, “Otel ve Konaklama”, “Seyahat ve Ulaşım”, “Emlak”, “Güzellik, Kozmetik ve Bakım”, “Reklamcılık/Pazarlama” ve daha fazlası gibi kategorilere göre arama yapmak mümkündür.

Her bir kategori içerisinde alt kategoriler bulunmaktadır. Evine yakın bir yerde yemek arayan bir kişi “Yiyecek ve İçecek”, “Restoranlar “ı seçebilir ve “Steakhouse”, “Fried Chicken”, “Pizzeria”, “Chinese Restaurant” ve diğer birçok seçeneği tercih edebilir.

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Küçük yerel işletmelere odaklanılmasına rağmen, sistem WhatsApp kullanmaları koşuluyla her büyüklükteki hizmet sağlayıcıları ve ürün satıcılarını listeliyor.

Meta’ya göre İş Rehberi, kullanıcıların telefon numaralarını web sitelerinde aramak veya rehberlerine kaydetmek zorunda kalmalarını önlüyor.

İçindekiler Sohbet uygulaması için ödemeler

Sohbet uygulaması için ödemeler

Facebook ve Instagram’ın sahibi olan holding bugün ayrıca tüketicilerin yakında bir ürün satın alma ya da bir hizmet için ödeme işlemini WhatsApp’ın içinden tamamlayabileceklerini duyurdu.

Sohbet uygulaması, Cielo, Fiserv, Getnet, Mercado Pago ve Rede gibi markalara sahip şirketler için ödeme hizmetinin testlerini yürütüyor. WhatsApp’ın Latin Amerika’daki başkanı Guilherme Horn, şirketin ortaklarının hizmetin çalışması için gerekli teknik entegrasyonu zaten gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Şimdilik, yeniliğin müşteriler için ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bildirilmedi. Bununla birlikte marka, Brezilyalıların hizmete katılan bankalar tarafından verilen Mastercard ve Visa banka ve kredi kartlarını kullanarak WhatsApp ödemeleri yapabileceklerini açıkladı.