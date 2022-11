WhatsApp kullanışlı olacak ‘Anketler’ özelliğini tüm kullanıcılar için kullanıma açtı. WhatsApp kullanıcıları, konuşmalarında anket oluşturmak için bu aracı kullanabilecekler. Yenilik test ediliyordu ve şimdi uygulamanın kararlı sürümünde yayınlandı.

WhatsApp’ta hem tekli konuşmalarda hem de gruplarda anket oluşturmak mümkün oluyor. Her bir ankette en fazla on ve en az iki seçenek olabilir. Uygulama ayrıca tekrarlanan seçenekler hakkında bilgi verir ve varsa kullanıcının bunları kişilere göndermesine izin vermez. Birden fazla seçeneğe oy vermek ve hatta bir oyu “iptal etmek” de mümkündür.

📊 Polls are here!

Now making decisions in the group chat is even easier and even more fun. pic.twitter.com/WVsAI6Nk2B

— WhatsApp (@WhatsApp) November 16, 2022