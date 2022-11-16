WhatsApp kullanışlı olacak ‘Anketler’ özelliğini tüm kullanıcılar için kullanıma açtı. WhatsApp kullanıcıları, konuşmalarında anket oluşturmak için bu aracı kullanabilecekler. Yenilik test ediliyordu ve şimdi uygulamanın kararlı sürümünde yayınlandı.

WhatsApp’ta hem tekli konuşmalarda hem de gruplarda anket oluşturmak mümkün oluyor. Her bir ankette en fazla on ve en az iki seçenek olabilir. Uygulama ayrıca tekrarlanan seçenekler hakkında bilgi verir ve varsa kullanıcının bunları kişilere göndermesine izin vermez. Birden fazla seçeneğe oy vermek ve hatta bir oyu “iptal etmek” de mümkündür.

📊 Polls are here! Now making decisions in the group chat is even easier and even more fun. pic.twitter.com/WVsAI6Nk2B — WhatsApp (@WhatsApp) November 16, 2022

Bir anket oluşturduğunuzda, bir seçeneğin kaç oy aldığını ve ayrıca oy veren kişilerin fotoğrafını doğrudan sohbetten görebilirsiniz. Bu tür verileri anket mesajının hemen altında bulunan “Oyları görüntüle” düğmesinden de kontrol edebilirsiniz.

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Yeni aracın lansmanı kademeli olarak yapılmıştır. Yani tüm kullanıcılar buna hemen erişemez. TecMundo, halihazırda araca sahip olan Android ve iOS için WhatsApp ile testler gerçekleştirdi. Messenger’ın Web sürümü ise hala anket oluşturulmasına izin vermiyor, ancak oylama yapılmasını mümkün kılıyor.

WhatsApp’ta anketler nasıl oluşturulur?

Hem Android telefonlarda hem de iPhone’larda (iOS), kullanıcılar halihazırda anketler oluşturabilir ve kişilerle veya gruplarla paylaşabilir. Google’ın işletim sisteminde aşağıdaki yolu uygulamanız yeterlidir:

Bir konuşma açın ve ataç simgesine dokunun; “Anket” seçeneğini seçin.

iOS cihazlarda da yol basittir:

Bir konuşma açın ve “+” simgesine dokunun; “Anket” seçeneğini seçin.

Bir satıra bir soru eklemeniz ve ardından seçenekleri girmeniz gerekir. Anketi göndermek için en az iki seçeneğe ihtiyacınız olduğunu ve tekrarlanan seçeneklerin kabul edilmediğini lütfen unutmayın. Anketleri başka kişilere iletmek de mümkün değildir.

Bilgileri girdikten sonra, kullanıcının “Gönder” düğmesine dokunması yeterlidir, böylece kişiler anketi alır ve bir oylamaya katılabilir. Anket oluşturma işlevi Telegram gibi WhatsApp rakiplerinde de mevcuttur.