Bilgisayar korsanlarının 84 ülkeye ait yaklaşık 487 milyon WhatsApp kullanıcısının telefon numaralarını ele geçirdiği iddia ediliyor. Veri tabanı kısa süre önce bir bilgisayar korsanlığı topluluğu forumunda satışa çıkarıldı.

WhatsApp, yaklaşık 2 milyar kişilik kullanıcı tabanıyla en büyük mesajlaşma platformu. Bu da sızdırılan veri tabanının tüm WhatsApp kullanıcılarının dörtte birinin telefon numaralarını içerdiği anlamına geliyor.

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487 milyon kişinin 32 milyondan fazlası ABD’den, 45 milyonu Mısır’dan, 5 milyonu İtalya’dan, 29 milyonu Suudi Arabistan’dan, 20’şer milyonu Fransa ve Türkiye‘den, 10 milyonu Rus kullanıcılardan ve 11 milyondan fazlası da İngiltere’den gelen numaralardan oluşuyor.

Cybernews’e göre, satıcı veri tabanını nasıl elde ettiklerini belirtmedi ve verileri toplamak için “stratejilerini kullandıklarını” öne sürdü. Bilgisayar korsanlarının WhatsApp’ı teknik olarak “hacklememiş”, ancak verileri, numaraların WhatsApp için kullanıldığını web sayfalarını doğrulamak için otomatik bir komut dosyası çalıştırmayı içeren “web kazıma” yoluyla toplamış olmaları mümkündür.

Telefon numaranızın bu veritabanında olup olmadığını öğrenmenin bir yolu yok. Mark Zuckerberg WhatsApp’ın hala çok güvenli olduğunu söylese de, WhatsApp ayarlarında “Son görülme ve çevrimiçi”, “Profil fotoğrafı” ve “Hakkında” seçeneklerini “Yalnızca kişiler” olarak değiştirerek meraklı gözlerden korunabilirsiniz.

Kaynak: Cybernews, Sammobile