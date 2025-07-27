WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Profil fotoğrafı yükleme sürecini daha esnek ve hızlı hale getirmek isteyen platform, yakında Facebook ve Instagram hesaplarından doğrudan profil fotoğrafı aktarımını mümkün kılabilir. Peki bu yeni özellik tam olarak ne sunacak?

İçindekiler WhatsApp profil fotoğrafı artık Meta hesaplarından çekilebilecek

WhatsApp profil fotoğrafı artık Meta hesaplarından çekilebilecek

Güncel olarak WhatsApp’ta bir profil resmi eklemek istediğinizde, ya kamera ile yeni bir fotoğraf çekmeniz ya da telefonunuzun galerisinden bir görsel seçmeniz gerekiyor. Son zamanlarda yapay zeka destekli görsel oluşturma seçeneği de eklendi. Ancak Meta çatısı altında yer alan uygulama, bu süreci daha da entegre hale getirmeye hazırlanıyor.

WABetaInfo’nun Android beta sürüm 2.25.21.23’e ait ekran görüntüsüne göre, WhatsApp’ın profil ayarlarına iki yeni seçenek daha ekleniyor: Facebook’tan fotoğraf aktar ve Instagram’dan fotoğraf aktar. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına bağlı Meta hesaplarından doğrudan profil fotoğrafı çekebilecek.

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İlk etapta yalnızca bazı beta kullanıcıları tarafından test edilen bu fonksiyon, tamamen opsiyonel olacak ve varsayılan olarak kapalı gelecek. Kullanıcılar isterlerse Meta’nın Hesap Merkezi üzerinden bağlantı kurarak bu özelliği aktif hale getirebilecekler.

WhatsApp, bu entegrasyonun kullanıcı gizliliğini etkilemeyeceğini özellikle vurguluyor. Facebook veya Instagram üzerinden görsel aktarımı yapılması, uçtan uca şifreleme gibi mevcut WhatsApp güvenlik politikalarında herhangi bir değişiklik yaratmayacak.

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Siz WhatsApp profil fotoğrafınızı Facebook veya Instagram’dan aktarmayı tercih eder miydiniz? Bu tür entegrasyonlar sizce faydalı mı, yoksa gereksiz mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın! WhatsApp ve diğer sosyal medya platformlarıyla ilgili en güncel gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.