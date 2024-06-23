WhatsApp, uygulama içinden telefon numarası çevirip arama yapmanızı sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başlıyor. Bu yenilik sayesinde artık arama yapmak için insanları rehbere kaydetme zorunluluğu ortadan kalkacak.

WhatsApp numara çevirme özelliği nasıl olacak?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bundan birkaç ay önce önemli bir özellikle gündeme gelmişti. Uygulamanın “2.24.9.28” kodlu Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik, kullanıcıların doğrudan WhatsApp üzerinden numara çevirebilmelerini sağlıyor. Yani WhatsApp’ta kişi kaydetmek zorunda kalmadan, numarayı girerek görüşme yapılabilecek.

Şimdi WhatsApp numara çevirme özelliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. WhatsApp’ın yeni özelliği, uygulamanın “2.24.13.17” kodlu Android beta sürümünde kullanıma sunuluyor. Test sürüm kullanıcıları, bu WhatsApp numara çevirme özelliğini an itibarıyla deneyimleyebiliyorlar. Peki, WhatsApp numara çevirme özelliği neler sunuyor?

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntülerinden, bu özelliğin nasıl çalışacağını görebiliyoruz. Telefonumuzun arama kısmını WhatsApp’a getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Direkt olarak uygulama içinden telefon numarasını yazıp arama yapabiliyorsunuz.

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WhatsApp’a gelecek olan numara çevirme özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı henüz belli değil. Ancak, özelliğin test aşamasına gelmiş olması, çok yakında son kullanıcıya ulaşabileceğinin önemli bir habercisi. Özellik kullanıma sunulduğunda sizleri yeniden bilgilendireceğiz.