WABetaInfo, WhatsApp’a yakında gelmesi gereken yeni bir işlevi duyurdu. Meta’ya ait mesajlaşma uygulaması sonraki bir tarihte piyasaya sürülmesi planlanan bir özellik olan yeni bir mesaj yanıt kısayolunu test ediyor.



Şu anda, masaüstü uygulamasında, kullanıcı bir mesajı iki yöntemle hızlı bir şekilde yanıtlayabiliyordu, bunlar doğrudan mesaj seçeneklerinden “Yanıtla”yı seçerek veya mesaj satırına çift dokunarak. Şimdi yeni kullanıma sunulacak kısayol bir mesajın hemen yanıtlanmasını büyük bir derecede kolaylaştıracak.

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Yeni WhatsApp Desktop beta 2.2218.0 güncellemesinde, bir mesaja tepki verme seçeneğinin yanındaki kısayol düğmesini tanıtan üçüncü bir yöntem eklendi. Aşağıdaki WABetaInfo tarafından sağlanan ekran görüntüsünü kontrol edin:

Yeni buton ile kısayola sadece iki tıklama ile bir mesaja cevap vermek mümkün olacak. WhatsApp Masaüstü Beta’da geliştirilmekte olan araç, gelecekteki güncellemelerde piyasaya sürülmesi beklenebilir. Yeni aracı beğendiniz mi? Lütfen fikrinizi yorumlar kısmından bize bildirin.