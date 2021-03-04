WhatsApp, masaüstünde görüntülü görüşmeyi artık destekliyor!

WhatsApp, masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşmeyi destekliyor. Aralık ayında sınırlı sayıda kullanıcıya bunu sundu ve artık diğer kullanıcılar da bu özelliğe erişebilecek.

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WhatsApp yeni özelliğiyle kullanıcıları şaşırtıyor!

Şirket, WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasının bugün sesli ve görüntülü aramaya başladığını duyurdu. Aynı zamanda, hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda diğer uygulama kullanıcılarına da aramalar sunduğunu duyurdu. Yapılan aramalar uçtan uca şifreli şekilde gerçekleşecek.

Birçok kullanıcıya sahip uygulama için sesli ve görüntülü aramalar yeni bir fikir değil. Kullanıcılar daha önce Android ve iOS için mobil cihazlardan bu aramaları zaten gerçekleştiriyordu. Bununla birlikte uygulama, masaüstü arama özelliğini geçen yılın sonunda küçük bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. Ancak şirket, bugün yapmış olduğu lansmanda, bu özelliğin tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebileceğini söyledi. Bu da tüm kullanıcıların cihazlarında WhatsApp aramalarının daha yaygın hale geleceğini söylüyor.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın gizlilik politikası birçok kullanıcıyı endişeye sokmuştu. Sosyal medyada çokça yer alan bu politikanın, WhatsApp kullanıcılarının konuşmalarını, görüntülerini ve bilgilerini aldığı hakkındaydı. Bu bilgiler doğrultusunda birçok kulanıcı uygulamayı kullanmayıp başka uygulamalar tercih etmişti. Sonrasında gelen bilgiler ışığında kullanıcılar WhatsApp’ı kullanmaya devam ettiler. Bazı kullanıcılar hala bu uygulamayı tercih etmiyor.

Lansmanda yer alan mevcut görüntülü arama özelliği gibi, yeni masaüstü araması da aynı şekilde uçtan uca şifrelemeyi vaat ediyor. Yaptığınız aramalar- sesli veya görüntülü- Whatsapp ve Facebook tarafından görüntülenemiyor ya da duyulamıyor.

Şirketin sunduğu bu özelliğin en eksik yanı, yaptığınız aramaların grup halinde olmaması. Yani masaüstü uygulamasında aramalarınız grup aramaları değil de tek kişilik aramayı destekliyor. Şirket, grup arama özelliğinin masaüstü uygulamasına ne zaman geleceğini söylemese de, grup sesli ve görüntülü görüşmeler için destek içerecek şekilde genişleyeceğine söz verdi.

Yeni gelen görüntülü arama özelliğini kullanmak için, WhatsApp masaüstü uygulamasını Mac veya PC’nize kurmanız gerekiyor. Bunun için de mobil cihazlarınızda WhatsApp’ın olması ve bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Uygulamayı bilgisayarınıza yükledikten sonra kullanıcılar, masaüstü uygulamasında oturum açmak için bi QR kodu tarayacak ardından normal şekilde uygulamayı kullanabilecekler.