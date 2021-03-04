Genel
WhatsApp, masaüstünde görüntülü görüşmeyi artık destekliyor!
WhatsApp, masaüstü uygulamasında artık görüntülü ve sesli görüşmeyi destekliyor. Aralık ayında sınırlı sayıda kullanıcıya bunu sundu ve artık diğer kullanıcılar da bu özelliğe erişebilecek.
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WhatsApp yeni özelliğiyle kullanıcıları şaşırtıyor!
Şirket, WhatsApp’ın Mac ve PC için masaüstü uygulamasının bugün sesli ve görüntülü aramaya başladığını duyurdu. Aynı zamanda, hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda diğer uygulama kullanıcılarına da aramalar sunduğunu duyurdu. Yapılan aramalar uçtan uca şifreli şekilde gerçekleşecek.
Birçok kullanıcıya sahip uygulama için sesli ve görüntülü aramalar yeni bir fikir değil. Kullanıcılar daha önce Android ve iOS için mobil cihazlardan bu aramaları zaten gerçekleştiriyordu. Bununla birlikte uygulama, masaüstü arama özelliğini geçen yılın sonunda küçük bir kullanıcı grubuna sunmaya başladı. Ancak şirket, bugün yapmış olduğu lansmanda, bu özelliğin tüm kullanıcıların bu özelliğe erişebileceğini söyledi. Bu da tüm kullanıcıların cihazlarında WhatsApp aramalarının daha yaygın hale geleceğini söylüyor.
- Geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın gizlilik politikası birçok kullanıcıyı endişeye sokmuştu. Sosyal medyada çokça yer alan bu politikanın, WhatsApp kullanıcılarının konuşmalarını, görüntülerini ve bilgilerini aldığı hakkındaydı. Bu bilgiler doğrultusunda birçok kulanıcı uygulamayı kullanmayıp başka uygulamalar tercih etmişti. Sonrasında gelen bilgiler ışığında kullanıcılar WhatsApp’ı kullanmaya devam ettiler. Bazı kullanıcılar hala bu uygulamayı tercih etmiyor.
Lansmanda yer alan mevcut görüntülü arama özelliği gibi, yeni masaüstü araması da aynı şekilde uçtan uca şifrelemeyi vaat ediyor. Yaptığınız aramalar- sesli veya görüntülü- Whatsapp ve Facebook tarafından görüntülenemiyor ya da duyulamıyor.
Şirketin sunduğu bu özelliğin en eksik yanı, yaptığınız aramaların grup halinde olmaması. Yani masaüstü uygulamasında aramalarınız grup aramaları değil de tek kişilik aramayı destekliyor. Şirket, grup arama özelliğinin masaüstü uygulamasına ne zaman geleceğini söylemese de, grup sesli ve görüntülü görüşmeler için destek içerecek şekilde genişleyeceğine söz verdi.
Yeni gelen görüntülü arama özelliğini kullanmak için, WhatsApp masaüstü uygulamasını Mac veya PC’nize kurmanız gerekiyor. Bunun için de mobil cihazlarınızda WhatsApp’ın olması ve bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Uygulamayı bilgisayarınıza yükledikten sonra kullanıcılar, masaüstü uygulamasında oturum açmak için bi QR kodu tarayacak ardından normal şekilde uygulamayı kullanabilecekler.
Genel
4K destekli yeni Nintendo Switch konsolları bu yıl gelebilir!
Nintendo Switch oyun konsolu 4K desteğine kavuşuyor. Samsung‘un yeni nesil konsollara OLED ekran ürettiği iddia ediliyor.
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OLED ekranlı ve 4K destekli Nintendo Switch Pro modeline hazır olun!
Nintendo oyun dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Switch oyun konsolu ile başarılı işlere imza atan firma, yeni bir versiyon için kolları sıvadı. Hali hazırda yeni bir oyun konsolu çıkartmayacaklarını daha önceden açıklayan firma, kararından dönmüş gibi gözüküyor. İlginç işlere imza atan Japon devi oyun konsolunda yükseltme yapmayı planlıyor. Bloomber‘de ortaya atılan iddiaya göre, Nintendo Switch Pro geliyor. Hem de OLED ekranlı ve 4K destekli olarak.
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Söylentilere göre Samsung‘un üreteceği yeni nesil OLED ekranlar, Nintendo Switch Pro modelinde yer alacak. Bu sayede firma kullanıcılarına el konsolu olarak daha net ve canlı bir görüntü vadedecek. Ayrıca oyun konsolunun TV‘ye bağlandığı anda 4K desteğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. 7 inçlik ekranı ile piyasaya çıkması beklenen oyun konsolunun Haziran 2021‘de piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bakalım Nintendo son anda karar değişikliği yapacak mı bekleyip göreceğiz. Ayrıca konsolun “yeni nesil” olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 4G Google Play Console’da ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A72 4G modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Merakla beklenen akıllı telefon Google Play Console‘da ortaya çıktı.
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Akıllı telefon Snapdragon 720G ile piyasaya çıkacak!
Samsung akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Piyasadaki güçlü isimlerden biri olan Güney Kore devi, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için kolları sıvadı. An itibariyle Galaxy A72 serisi için geri sayıma geçen firma, yakında cihazı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Bununla birlikte serinin 4G özellikli üyesi de Google Play Console platformunda ortaya çıktı. Detaylı teknik özellikleri ortaya çıkmayan cihazın çıkışının yakın olduğuna dair söylentiler arttı.
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Snapdragon 720G işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 6 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Ayrıca Samsung Galaxy A72 4G FullHD+ ekran ile geleceği de kesin olarak belli oldu. Google Play Console dışında bazı söylentilere göre akıllı telefon 6.7 inçlik delikli ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın bir adet ön ve üç adet arka olmak üzere toplamda dört adet kamera ile piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Bunların yanı sıra akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu batarya da 25W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Martın ikinci haftasında bizleri karşılayacak akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
Uzay Aracı Starship, İniş Yaptıktan Sonra Patladı!
SpaceX’in yeni nesil uzay aracı Starship 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başardı, ancak araç bir süre bekledikten sonra patladı.
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Starship, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirdi. Ancak bir süre sonra motor gövdesinde alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patlama gerçekleşti.
Starship diğer araçlardan farklı olarak, Mars`a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirilmiş bir araç. Dev boyutlu roketin daha önceki iki denemesi de başarısız sonuç vermişti. Elon Musk, ise konuya ilişkin olarak; şu anda çok fazla test uçuşu olduğunu ve arızaların beklendiğini söyledi. Yine web sitelerinde yaptıkları paylaşımda da Starship için güvenli bir iniş gerçekleştirmenin hem önemini hem de zorluğunu açıklamıştı.
Teksas’taki Boca Chica deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası oluşan patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi açıklanan detaylar arasında. Ayrıca fırlatıldıktan sonra ortalama 6 dakika 26 saniye sonra inişe geçtiği sırada yere çarparak patladı.
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