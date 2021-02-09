WhatsApp uygulamasının beta sürümüne, bir videoyu göndermeden evvel sessizleştirme özelliği geldi. Platforma eklenen bu özellik, Instagram’da bulunan bir videoyu paylaşmadan evvel susturma işleviyle aynı mantıkta çalışıyor.

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Uzunca bir süredir yeni Kullanıcı Sözleşmesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan WhatsApp, bu imajını düzeltmek için uğraşıyor. Bugün WhatsApp’ın beta sürümünde kullanıcıları memnun edecek bir özellik gün yüzüne çıktı. WABetaInfo tarafından tespit edilen özellik, kullanıcıların platfom içerisinde bir videoyu göndermeden evvel sessizleştirmelerine imkân veriyor.

WhatsApp, videoyu sessize al özelliğini beta sürümünde deniyor

WhatsApp’ın bu özelliğini, Instagram’da bulunan “videoyu sessize al” işlevi gibi düşünebilirsiniz. Hattâ ‘gibi’si bile fazla; bu özellik, Instagram’daki “videoyu sessize al” işlevinin birebir aynısı diyebiliriz. WhatsApp, beta sürümüne eklediği “sessize al” özelliği sayesinde, videoları karşı tarafa göndermeden önce susturmamıza olanak sağlıyor.

Peki WhatsApp’ın yeni özelliğini kullanmak için ne yapmamız gerekiyor? WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre, WhatsApp “videoyu sessize al” özelliğini henüz tüm kullanıcılara açmadı. Yalnız deneme aşamasında görülen özelliği, eğer WhatsApp’ın beta programına kayıtlıysanız kullanabilirsiniz. Tabii ki evvela WhatsApp’ı Google Play Store üzerinden de güncellemeniz gerekiyor.

WhatsApp beta sürümünüzü güncelledikten sonra, yapmanız gereken şeyler oldukça basit: Herhangi bir videoyu WhatsApp’tan istediğiniz herhangi biriyle paylaşın; tam o gönderme ekranının üst kısmında küçük bir hoparlör ikonu göreceksiniz. Bu simgeye dokunarak videonun sesini kaldırabilir, kaldırdıysanız tekrar dokunarak da sesi açabilirsiniz.

Bu arada WhatsApp’ın yeni özelliğinden yararlanmak için, illa uygulamanın kendi içinden video çekmeniz gerekmiyor. Yani direkt olarak telefonunuzun galerisindeki videoları da göndermeden önce sessizleştirebiliyorsunuz..