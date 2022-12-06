WhatsApp’ın masaüstü için beta sürümü, Durum’u görüntülemeyi kolaylaştıran bir özellik kazanıyor. Android ve iOS uygulamasında olduğu gibi, yenilik, kişilerin yayınlarını doğrudan konuşmalar ekranından görmenize olanak tanıyor.

Yeni özellik sayesinde, mevcut Durum olduğunda kişinin fotoğrafının etrafında yeşil bir daire beliriyor. Ardından, paylaşılan geçici mesajı görüntülemek için resmin üzerine tıklamanız yeterlidir.

Yeni özellik masaüstü için WhatsApp’a gelmeden önce, kullanıcıların gönderileri görmek için sol üst köşedeki “Durum” sekmesine tıklamaları gerekiyordu. Ancak, mobil cihazlarda olduğu gibi, eylem sezgisel değildi.

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WABeta Info’ya göre, konuşma ekranında Durum görüntüleme özelliği 2.2246.6 beta sürümünden itibaren WhatsApp Desktop’ta mevcut. Ancak, uygulamanın kararlı sürümünün bazı kullanıcıları da bu özelliğe sahip güncellemeyi aldı.

Bununla birlikte, yeniliğin önümüzdeki haftalarda daha fazla insan için kesin olarak gelmesi mümkündür. Daha fazla haber almak için messenger yazılımını güncel tutmanız tavsiye edilir.

WhatsApp’ın diğer yeni özellikleri

Geçtiğimiz haftalarda Meta, WhatsApp’ın hem mobil hem de masaüstü sürümleri için birçok yeni özellik duyurdu. En öne çıkan özelliklerden biri, Android ve iPhone’da kişinin kendi numarasına mesaj gönderme seçeneğidir.

Kasım ayının sonunda, messenger Android tabletler için bir beta sürümü kazandı. Böylece, kullanıcılar cihazı bir hesaba bağlayabilir ve kişilerle konuşmaya devam etmek için uygulamayı kullanabilir.

Kaynak: WABeta Info, Times of India