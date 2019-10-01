Google, canlı altyazı özelliğini Pixel 4 cihazlar için yayınladı!

Google, geçtiğimiz I/O konferasında bahsettiği ekran üzerinde canlı çeviri özelliğini yayınladı. Bu yenilik sayesinde gelen sesler anlık olarak altyazıya dönüştürülüyor ve ekrana yansıtılıyor

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Google’ın her sene düzenli olarak yapmış olduğu I/O etkinliğinde aktarılanlara göre bu özellik bazı Android cihazlar için de erişime açılacak. İlk olarak Pixel 4’e gelmesini beklediğimiz yükseltmenin iki hafta içerisinde kullanılabilir hale gelecek.

Ekran görüntüleri, uygulamanın yayınlanmamış bir sürümüne ait ve Pixel 4 XL’den alınmış. Yüklemesi de oldukça kolay gözüküyor. Ayrıca bildirim paneline kısayolunu bile ekleyebiliyorsunuz.

Şu anlık sadece İngilizce dilinden simultane çeviri yapma imkanı sunan özelliğin ileriki günlerde başka dillerin de eklenmesi bekleniyor. Özellik, Ayarlar sekmesindeki “Erişebilirlik” panelinde bulundu. Ayrıca cihazınızdaki “Ses Ayarları” sekmesinden de bu seçeneğe ulaşabiliyorsunuz.

Ek olarak, çıkan altyazıyı sansürleme imkanınız da mevcut. İngilizcedeki “bullshit” kelimesini sansürleyerek “bullshirt” halinde size de aktarabiliyor. Böylece uygulama içinden ebevyn denetimi de sağlayabiliyorsunuz. (Her ne kadar, anlaşılmaz gözükmese de.)

Xda yazarları, Youtube, Google Görseller, Amazon Prime Video ve Netflix‘den çeşitli görseller paylaştılar ve bu uygulamaların tümünde yazılımın gayet iyi çalıştığını belirttiler. Google’ın öne sürdüğüne göre sistem çevrim dışı da çalışabiliyor.

Yani demek oluyor ki Spotify’da modern rap artistlerinin sözleri, internete gerek duymadan okuyabiliyorsunuz. Uygulama da ne kadar akıcı olur, açıkçası görülen videodan yola çıkarsak bir hayli iyi çalışıyor diyebiliriz.

Hafıza kısıtlamaları nedeniyle güncelleme üst sınıf Android cihazlara verileceğini düşünüyoruz. İlkler arasında da geçtiğimiz gün Android 10’u bazı özelliklerinden yoksun tanıtılan OnePlus 7T bulunabilir.