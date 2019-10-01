Google, canlı altyazı özelliğini Pixel 4 cihazlar için yayınladı!
Google, geçtiğimiz I/O konferasında bahsettiği ekran üzerinde canlı çeviri özelliğini yayınladı. Bu yenilik sayesinde gelen sesler anlık olarak altyazıya dönüştürülüyor ve ekrana yansıtılıyor
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Google’ın her sene düzenli olarak yapmış olduğu I/O etkinliğinde aktarılanlara göre bu özellik bazı Android cihazlar için de erişime açılacak. İlk olarak Pixel 4’e gelmesini beklediğimiz yükseltmenin iki hafta içerisinde kullanılabilir hale gelecek.
Ekran görüntüleri, uygulamanın yayınlanmamış bir sürümüne ait ve Pixel 4 XL’den alınmış. Yüklemesi de oldukça kolay gözüküyor. Ayrıca bildirim paneline kısayolunu bile ekleyebiliyorsunuz.
Şu anlık sadece İngilizce dilinden simultane çeviri yapma imkanı sunan özelliğin ileriki günlerde başka dillerin de eklenmesi bekleniyor. Özellik, Ayarlar sekmesindeki “Erişebilirlik” panelinde bulundu. Ayrıca cihazınızdaki “Ses Ayarları” sekmesinden de bu seçeneğe ulaşabiliyorsunuz.
Ek olarak, çıkan altyazıyı sansürleme imkanınız da mevcut. İngilizcedeki “bullshit” kelimesini sansürleyerek “bullshirt” halinde size de aktarabiliyor. Böylece uygulama içinden ebevyn denetimi de sağlayabiliyorsunuz. (Her ne kadar, anlaşılmaz gözükmese de.)
Xda yazarları, Youtube, Google Görseller, Amazon Prime Video ve Netflix‘den çeşitli görseller paylaştılar ve bu uygulamaların tümünde yazılımın gayet iyi çalıştığını belirttiler. Google’ın öne sürdüğüne göre sistem çevrim dışı da çalışabiliyor.
Yani demek oluyor ki Spotify’da modern rap artistlerinin sözleri, internete gerek duymadan okuyabiliyorsunuz. Uygulama da ne kadar akıcı olur, açıkçası görülen videodan yola çıkarsak bir hayli iyi çalışıyor diyebiliriz.
Hafıza kısıtlamaları nedeniyle güncelleme üst sınıf Android cihazlara verileceğini düşünüyoruz. İlkler arasında da geçtiğimiz gün Android 10’u bazı özelliklerinden yoksun tanıtılan OnePlus 7T bulunabilir.
Pixel 4, arabanızla yaptığınız kazayı tespit edebilecek!
Pixel 4, kaza esnasında durumu algılayabilecek. Sadece bunla da kalmayarak sizin yerinize 911’i de arayabilir durumda olacak.
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Mayıs ayında Android Police’de yayınlanan raporda Android 10’la birlikte Pixel ailesinin yeni ferdine “otomatik araba kazası dedektörü“nün gelebilme imkanından bahsedilmişti. Konuyla ilgili konuşmanın biraz erken olduğunun farkındayız.
Yeni gelen özellikle birlikte, kaza esnasında haber vermek üzere cihazınız önceden rehberinizde belirlediğiniz bir kişiyi ve acil durum ekiplerine ulaşmasına izin verebileceksiniz.
XDA Geliştiriciler platformundan, Mishaal Rashman Pixel 2XL cihazına gelen güncellemeyle bu durumun farkına varmış. “Acil Durum Bilgileri” olan uygulamanın adı “Kişisel Güvenlik” olarak değiştirilmiş.
Play Store üzerinden ulaşabileceğiniz açıklamada çeşitli görsellerle birlikte, uygulamanın araba kazalarını algılama ve acil durum hatlarını aramaya sorumlu olduğunu görüyoruz.
Feragatnamede, bu uygulamanın pozitif veya negatif etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Örnek vermek gerekirse, eğer arabalarla profesyonel anlamda uğraşıyorsanız (Ralli pilotu olmak gibi, çok uç bir örnek olsa da :).) muhtemelen bu özelliği kapatmak isteyeceksiniz.
Cihazını aktif olarak kullanmadığınız esnada, Google Pixel 4 kazaları otamatik tanımlayabilecek mi hala bir bilinmez. Bu yeniliği kullanmak için Android Auto veya başka navigasyon özellikleri çarpışma esnasında açık olması gerekecek mi bunlar merak konusu açıkçası.
Google’ın yeni amiralinin tanıtılmasına haftalar kaldı. Yenilikler ortaya çıktıkça duyurmaya devam edeceğiz.
Google Play Pass servisi kullanıma sunuldu
Google’ın Apple Arcade ve Xbox Game Pass’e rakip olacak oyun abonelik servisi Play Pass, beta sürecinin ardından Amerika’da kullanıma sunuldu. Google Play Pass ile ilgili detaylar ve fiyatlandırma bilgisi haberimizde!
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Google Play Pass resmen aboneliğe açıldı: 5 dolara 350 oyun!
Google, geçtiğimiz haftalarda ana detayları paylaşılan Play Pass servisini ilk etapta Amerika’da kullanıma sundu. Abonelik sistemiyle çalışan Google Play Pass, belirli bir ücret karşılığında pek çok ücretli uygulamaya sınırsız ve reklamsız erişim imkanı sunuyor. Servisin sunduğu avantajlardan bir diğeri de oyun içi satın alma tekliflerinden arındırılmış olması. Bu sayede mobil oyunculara tamamen net bir oyun deneyimi vaat ediliyor.
Play Pass’in oyun kütüphanesi ise rakiplerine kıyasla çok daha kapsamlı gözüküyor. İlk etapta Stardew Valley, Terraria, Star Wars: Knights of the Old Republic, Facetune ve AccuWeather gibi 350’den fazla oyun ve uygulama kullanıcılara sunuluyor. Bağımsız geliştiriciler ve oyun stüdyoları ile temas halinde olan Google, bu sayının kısa süre içerisinde artacağını belirtiyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan ve benzer çalışma mantığına sahip olan Apple Arcade ise ilk etapta yalnızca 14 oyun ile çıkmıştı.
Bir süredir beta olarak test edilen servisin satışa açılması ile fiyatlandırma durumu da netlik kazandı. İlk 10 gün deneme süresi verilen Play Pass, tanıtım süresince 1.99 dolar aylık fiyata sahip olacak. Servisin normal fiyatı ise 4.99 dolar olarak açıklandı. Uygulamanın aile kütüphanesi seçeneğinde ise Play Pass kütüphanesini aynı anda 6 kişi kullanabiliyor.
Yıl sonuna kadar Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulacak olan Play Pass için uygulama marketinde de bir güncelleme yapıldı. Play Store içerisinde ayrı bir sekmeye alınan Play Pass özelliği, doğrudan uygulama marketi içerisinden yönetilebiliyor.
Android 10, yeni paylaşım sekmesiyle geliştiricilerin oyununu bozdu!
Android 10, geçtiğimiz günlerde Google’ın üretip, resmi satışını yaptığı Pixel serisi akıllı telefonlara yayınlandı. Sessiz sedasız yayınlanan güncellemede bazı detaylar oldukça ilgi uyandırıcı gözüküyor.
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Android’de yer alan paylaşım sekmesindeki yenilikler, güncellemeyle gelen birçok değişiklikten sadece birini oluşturuyor. Sözde daha hızlı paylaşım kolaylığı, paylaşımdan önce bağlantılar için yeni önizlemeler ve görüntüler belirleme, 9 farklı hedefle bunları paylaşma gibi özellikler sunuyor.
İşinizi kolaylaştırmak için kullanılması gereken 4 kısayolu sekme içerisinde kullanıcılara önerebiliyor. Fakat Beta 3’ten beri varolan ve hiç bahsedilmeyen bir özellik daha var. Artık uygulama geliştiricileri tarafından paylaşım sekmesine isim belirlenemeyecek.
Yani demek istediğim şu ki, Android 10 çeşitli kurnazlıklarla uygulamaların alfabetik olarak üst sıralarda yer almasını engelleyecek.
Android’in önceki versiyonlarında İngilizce’de daha bariz kullanılan “Add to” fiili kelime başına getirilerek uygulamanın ön sıralarda yer alması sağlanırdı. Görselde görüldüğü üzere hala yerini koruyor fakat uygulama simgelerinin altına konumlandırılmış.
Yeni sistemle birlikte tüm uygulamalar alfabetik şekilde sekme içerisinde yerlerini alıyor. Bu da tüm yazılımları eşit kılarak kullanmak istediğiniz uygulamayı seçmenizi kolaylaştırıyor.
Bu tip tarafsız hareketler Google’a fazlasıyla yakışıyor. Özellikle 21. yüzyılda şirketlerin buncasına rekabet içerisinde olduklarını düşünürsek, biraz olsun bu karmaşadan kurtulabiliyoruz.