Twitter’ın yeni sahibi ve CEO’su Elon Musk bugun sosyal paylaşım sitesini birden fazla hizmeti bir araya getiren bir “her şey uygulaması “na dönüştürme vizyonunu paylaştı. Twitter çalışanlarının yarısından fazlasını işten çıkaran Musk, Twitter’ı dönüştürmeye yönelik bir sunumdan slaytlar paylaştı.

İlk slayt ‘İşe alım yapıyoruz’ sayfasıyla başlıyordu. İkinci slaytta kullanıcı aktif dakikalarının tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğu ve para kazanılabilir günlük aktif kullanıcı sayısının (mDAUs) çeyrek milyar sınırını aştığı belirtildi. Üçüncü slaytta nefret söylemi gösterimlerinin daha düşük olduğu, rapor edilen taklitçiliğin arttığı ve ardından düştüğü belirtildi.

Slides from my Twitter company talk pic.twitter.com/8LLXrwylta — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2022

Musk, Cumartesi günü geç saatlerde attığı bir başka tweet’te, 16 Kasım itibariyle kayıtların 2021’in aynı haftasına göre %66 artışla günde ortalama iki milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Ayrıca kullanıcı aktif dakikalarının 15 Kasım itibariyle önceki yedi gün boyunca günde ortalama 8 milyar dakika ile rekor seviyeye ulaştığını ve 2016’nın aynı haftasına göre yüzde 30 artış gösterdiğini söyledi.

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Musk’a göre, bu ayın başlarında Twitter Blue’nun lansmanından önce ve sonra platformda rapor edilen taklitlerin sayısı arttı. Musk’ın “Twitter 2.0 Her Şey Uygulaması” şifrelenmiş doğrudan mesajlar (DM’ler), uzun biçimli tweetler ve ödemeler gibi özellikler içerecek.

Bu arada bir Twitter kullanıcısı Twitter 2.0’ın karakter sınırını 280 yerine 420 yapmasını önerdi. Musk buna “İyi fikir” diye yanıt verdi.

Twitter’ın mevcut senaryosuna gelince, Musk binlerce çalışanın işten çıkarılmasını ve kalan çalışanların “sert” bir çalışma ortamına bağlı kalmasını gerektiren yönetim tarzı nedeniyle ateş altında kaldı. Doğrulama için ödeme planı da geri tepti ve sahtekar hesapların ünlüler ve şirketler gibi davranmaya başlamasıyla çevrimiçi kaosa neden oldu.

Daha öncesinde 29 Kasım’da kullanıma açılacağı söylenen Twitter rozetleri iptal edilmişti. Önümüzdeki hafta içerisinde bu rozetleri kullanıcılara sunacağını bildiren Musk, farklı renkte rozetler de hazırlayabileceklerini dile getirdi. Yeni sistemde şirketler için altın renkli, devlet kurumları için gri renkli ve bireysel hesaplar için mavi renkli rozetler sunulacak. Onay rozetleri aylık 8 dolardan satılacak.