Teknoloji devi Microsoft, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla, Windows 11 için Ekran Alıntısı aracında yerleşik bir ekran kaydedici aracı içeren bir güncellemeyi Dev Channel’daki Insider’lara sunmaya başladı.

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Microsoft Perşembe günü yayınladığı bir blog yazısında, Ekran Alıntısı Aracı’nın bilgisayardan içerik yakalamayı ve paylaşmayı her zaman hızlı ve kolay hale getirdiğini ve şimdi yerleşik ekran kaydı ile şirketin bu yetenekleri daha da fazla içerik türüne genişlettiğini söyledi.

Windows Uygulamala Baş Program Yöneticisi Dave Grochocki, “Ekran Alıntısı Aracı’nın Insider topluluğu arasında favori olduğunu biliyoruz, bu nedenle bu güncellemeyle birlikte yerleşik bir ekran kaydedici sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Yeni aracı kullanmak için kullanıcının Ekran Alıntısı Aracı uygulamasını açması ve yeni kayıt seçeneğini seçmesi gerekmektedir.