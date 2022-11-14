Bu yılın başlarında WhatsApp’ın ikinci bir mobil cihazı bağlamak için Eşilk Modu üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı ve şimdi şirket Android’de bazı beta test kullanıcılarına eşlik modunu sunuyor. Geçtiğimiz hafta WhatsApp toplulukları, sohbet içi anketleri ve 32 kişilik görüntülü aramayı kullanıma sunmuştu.

WhatsApp eşlik modu

Ekran görüntüsünün de gösterdiği gibi, mevcut WhatsApp hesabınızı gerçekten ikinci bir telefona bağlayıp bağlayamayacağınızı öğrenmek artık çok kolay: “Cihazı bağla” seçeneğinin olup olmadığını görmek için kayıt ekranındaki seçeneklere bakmanız yeterli. Bu seçeneği görürseniz, WhatsApp’ı gerçekten de başka bir telefonda kullanabilirsiniz!

WhatsApp hesabınızı yeni bir akıllı telefona eklediğinizde konuşma geçmişiniz bağlı cihazlarınız arasında senkronize olacaktır. Bu bir beta sürümü olduğundan, canlı konumları kontrol etme ve yayın listelerini ve çıkartmaları yönetme gibi bazı işlevlere hala erişilememesi mümkündür.

Ayrıca bkz: Meta, Portal Ekran ve Akıllı Saatlerin Geliştirilmesini Durdurdu!

Kullanıcılar WhatsApp hesaplarına dört adede kadar cihaz bağlayarak ikiden fazla telefon ekleyebiliyorlar. WhatsApp’ı bağlı bir telefondan kullanıyor olmanızdan bağımsız olarak, kişisel mesajlarınız veya aramalarınız uçtan uca şifrelenir. Herhangi biri size bir mesaj gönderdiğinde, bu gerçekten de tüm cihazlarınıza gönderilir; bu nedenle şifreleme her zaman korunur.

Android Tabletler için WhatsApp

Bazı beta test kullanıcıları, Android’de WhatsApp beta için 2.22.24.18 yükseltmesi aracılığıyla artık Android tabletlerde WhatsApp için bir sunum ekranına erişebiliyor.

Yeni sunum sayfası, bu ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “bağlantılı cihazlar beta” seçeneği seçildikten sonra bağlantılı cihazlar bölümünde beliriyor. Bu özellik “beta” olarak etiketlendiği için bazı kullanıcılar hala canlı konumları kontrol etme veya yayın listelerini yönetme gibi işlemleri yapamayabilir.

Kullanılabilirlik

“Eşlik modu” ve “Tablet” özelliklerinin kullanılabilirliğine gelince, Android 2.22.24.18 için WhatsApp beta ile kullanıma sunuluyor ve yaygın kullanıcıların bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacak.

Kaynak 1, 2