Meta bir dizi donanım ürününü ve bölümünü bırakıyor. Sanal gerçeklik başlıkları kalacak, ancak şirket Portal akıllı hub’ını ve akıllı saatlerle ilgili projesini geliştirmeyi bırakacak.

Reuters haber ajansı, Meta yöneticilerinin bu hafta yapılan genel kurul toplantısında Meta’nın bu ürünlere son verdiğini açıkladığını yazıyor. Şirket, esas olarak görüntülü görüşme için ekranlı bir akıllı hoparlör olan Portal’ı tamamen bırakacak. Daha sonra Facebook bu cihazı 2018 yılında tanıttı.

Daha sonra Portal bölümü şirketin Reality Labs bölümü altına girdi. Bu, Meta’nın metaverse donanımıyla da ilgilenen bölümüdür. Şirket, metaverse ile ilgili çalışmalarının geleceği için gerekli olan bu donanımı üretmeyi bırakmayacak.

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Ancak Meta, akıllı saatleri üzerindeki çalışmalarını durduracak. Meta’nın 2022 gibi geç bir tarihte iki kameralı bir akıllı saatle çıkacağına dair uzun süredir söylentiler vardı ve bu saatin fotoğrafları da sızdırıldı. Ancak bu saat hiçbir zaman gerçekleşmedi ve şimdi de gerçekleşmeyecek.

Meta geçtiğimiz hafta toplam işgücünün yaklaşık yüzde 13’üne denk gelen 11.000 çalışanını işten çıkardı. Şirket bunu hayal kırıklığı yaratan sonuçlar nedeniyle yaptı. Mark Zuckerberg satışların düşük olmasından ekonomik durumu ve Apple’ın iOS’taki reklamlarla ilgili yeni önlemlerini sorumlu tuttu. Metaverse faaliyetlerine yapılan yatırımlar da şirkete milyarlarca dolara mal oluyor ve henüz hiçbir getiri sağlamıyor.