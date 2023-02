WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla güncelleme yapmaya ve özellikler ile iyileştirmeler uygulamaya devam ediyor. Meta, WhatsApp’ın yeni beta sürümünü TestFlight aracılığıyla iOS platformuna gönderdi.

Uzun zamandır WhatsApp’ta bir fotoğraf gönderdiğinizde, uygulama kullanıcılar ve gruplar arasında paylaşım yaparken daha fazla hız ve daha az veri kullanımı sağlamak için fotoğrafı biraz sıkıştırıyor. Ancak, yakında kullanıma sunulacak olan bu özellik, görüntülerin platformun “HD Kalitesi” olarak adlandırdığı şekilde paylaşılmasına olanak tanıyacak.

Bu özellik bir süredir geliştirme aşamasındaydı ve ilk olarak Android için WhatsApp Beta’daki 2.23.2.11 güncellemesi sırasında keşfedildi. Bu özellik daha geniş kitleler tarafından kullanılabildiğinde WhatsApp her fotoğraf gönderdiğinizde varsayılan olarak “standart kalite “yi seçecektir, bu nedenle her zaman yüksek çözünürlüklü fotoğraflar paylaşmak istiyorsanız her seferinde “HD Kalite “yi seçmeniz gerekecektir.

WAbetainfo’nun haberine göre ‘HD’ seçeneğinin sunulması, orijinal kalitenin yüzde 90’ını koruyarak görüntü göndermeyi mümkün kılacak. Bu çözüm orijinal görüntü boyutunu olduğu gibi koruyacak, ancak hafif bir sıkıştırma uygulayacaktır.

Grafik arayüz düzeyinde, ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, ‘HD’ işlevi bir multimedya içeriği göndermeden önce görünen düzenleyicide uygulanacak ve belirtildiği gibi, varsayılan seçenek her bir fotoğraf için her zaman standart seçenek olarak kalacak.

iOS’te WhatsApp Beta nasıl güncellenir?

Apple’ın TestFlight programı aracılığıyla iOS için WhatsApp beta programı ne yazık ki dolu, bu nedenle yeni özelliğin keyfini çıkarabilmek için önümüzdeki haftalarda beklenen söz konusu sürüm güncellemesini beklemek gerekecek.