WhatsApp, kullanıcılara sunabileceği hizmetleri daha da optimize etmek için bazı değişiklikler yapıyor. Metanın sahip olduğu uygulama şu anda beta test aşamasında olan iki özellik üzerinde çalışıyor. Her iki özellik de WhatsApp’taki kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkaracak.

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WhatsApp’ın yaklaşan sürümü için kaydedilen ilk büyük güncelleme, büyük ölçüde mesajlaşma hizmetinin masaüstü sürümüne odaklanıyor. Kullanıcılar artık uygulamalarını açmak zorunda kalmadan resim ve video göndermelerini sağlayacak bir kısayola sahip olacaklar. Bu sayede daha hızlı görüntü paylaşımı mümkün olacak.

Önceden, kullanıcılar bir dosya seçme seçeneğine sahipti, ancak daha sonra aradıklarını bulana kadar tüm farklı dosya türlerini seçmeleri gerekiyordu. Tüm bunlar söylendikten ve artık aradan çıkarıldıktan sonra, kullanıcıların artık WhatsApp için akıllı telefon uygulamasını nasıl kullandıklarına benzer şekilde galerilerinde gezinebileceklerini belirtmek önemlidir.

İkinci güncellemeye bakacak olursak, WhatsApp Business uyguamasına yönelik bir iyileştirme olarak yer alıyor. Daha spesifik olarak, WhatsApp Business uygulaması artık bir topluluklar bölümüne sahip olacak. Uzun zamandır talep edilen bir özellikti ve WhatsApp’ın nihayet bunu gerçekleştirmiş olması harika.