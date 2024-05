WhatsApp, kullanıcıların kişiselleştirme deneyimini artırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo tarafından keşfedilen bu özellik, kullanıcıların duvar kağıdı ve sohbet balonları için beş farklı renk arasından seçim yapmalarına olanak tanıyacak. Seçilen renkler, uygulamadaki varsayılan sohbet temasını belirleyecek ve diğer kullanıcıları etkilemeyecek şekilde sadece kendi cihazlarında görünecek.

Kullanıcılar, artık uygulamanın yeşil tonlarına alternatif renkler seçerek ve sohbet arayüzünü kişiselleştirerek kendi tercihlerine daha fazla uyum sağlayabilecekler. Bu özellik, WhatsApp’ın Meta tarafından satın alınmasından sonra kullanıcıların uygulama üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak yeni adımlardan biri olarak görülüyor. WhatsApp renk değiştirme mümkün olacak.

Sohbet temaları kişiselleştirme özelliği, daha önceki duvar kağıdı ve temalarda yapılan seçeneklerin ötesine geçiyor. Kullanıcılar, artık uygulama içindeki sohbet ekranlarının görünümünü tamamen kendi zevklerine göre şekillendirebilecekler. Bu, WhatsApp’ın kullanıcı deneyimini daha kişisel ve tatmin edici hale getirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Uygulamanın bu özelliğinin hala test aşamasında olduğunu ve beta sürümlerinde kullanılabilir olmadığını belirtmek önemli. Ancak, kullanıcılar bu yeni özelliğin önümüzdeki aylarda genel kullanıma sunulmasını bekleyebilirler. Android ve iOS ayrımı gözetmeksizin her platformdan kullanıcı bu yeni özelliği deneyimleyebilecek.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.11.10.70: what’s new?

WhatsApp is working on a new default chat theme feature, and it will be available in a future update!https://t.co/Q9am7lrxTv pic.twitter.com/ggmy5v2jHO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2024