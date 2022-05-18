WABetaInfo bir gruptaki eski katılımcıların listesini görmenizi sağlayacak yeni bir WhatsApp güncellemesi yayınladı. Haberi, yeni topluluklar ve bir gruptan sessizce ayrılma olasılığı hakkında iki önemli Meta duyurusu takip ediyor.

Sağlanan ekran görüntüsü, katılımcı listesinin alt kısmında, kullanıcıların bu gruba geçmişte kimlerin katıldığını görmelerine olanak tanıyan yeni bir tıklanabilir seçenek sunuyor.

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Siteye göre, liste sadece yöneticiler tarafından değil, gruptaki herkes tarafından görülebilecek gibi görünüyor. Ancak geliştirme aşamasındaki her özellikte olduğu gibi, özelliğin nasıl çalışacağı veya yayınlanmadan önce nelerin değişeceği henüz bilinmiyor. Yenilik, uygulamanın beta sürümünün kullanıcıları için henüz mevcut değil.

İçindekiler Abonelik planı

Abonelik planı

Son keşiflere ek olarak, müşteri hizmetleri ve işletme yönetimi için bir sürüm olan WhatApp Business, bir abonelik modu kazanacak. Ücretli plan WhatsApp Premium olarak adlandırılacak ve kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturma ve aynı profile on adede kadar cihaz ekleme gibi bazı avantajları garanti ediyor. İmza isteğe bağlı olacaktır ve kişisel profiller için yeterli olmayacaktır.