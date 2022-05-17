Platformu kendi işlerini yönetmek ve halka hizmet etmek için kullananlar için popüler WhatsApp’ın versiyonu olan WhatsApp Business, bir abonelik yöntemi kazanıyor.

Ücretli plan sunacak olan WhatsApp Premium, URL’de şirket adıyla kişiselleştirilmiş bir bağlantı oluşturma (her 90 günde bir değiştirilebilen) ve profile on adede kadar cihaz ekleme imkanı gibi bazı avantajları sunucak. Yeni özelliklerin ücreti tamamen isteğe bağlı olacak.

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Ne zaman piyasaya sürülecek?

WABetaInfo web sitesine göre, özellik şu anda Android, iOS ve Masaüstü platformları için “geliştirilme aşamasında”. Beta sürümlerinde Premium abonelikten bahseden bazı ekran görüntüsüde mevcut. Aşağıdan bakabilirsiniz:

Ücretli yöntem, Nisan ayından bu yana zaten tahmin ediliyordu, ancak uygulamada ancak şimdi uygulanmaya başlandı. Şimdilik, messenger’ın kararlı sürümünde işlevin başlatılmasına dair bir tahmin ve ücretlendirilecek miktar hakkında herhangi bir ayrıntı yok.