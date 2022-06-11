Geçen ay, WhatsApp emoji tepkilerini yayınladı ve 512 katılımcının aynı gruba dahil edilmesini sağlayacak bir güncelleme duyurdu. WABetaInfo web sitesinden alınan bilgilere göre, WhatsApp’ın beta ve kararlı sürümleri zaten gruplar halindeki kullanıcıların boyut sınırını güncelliyor.

Yeni özelliğe sahip güncelleme, Android için WhatsApp Beta Yama 2.22.12.10’da ve iOS için 22.12.0.70 sürümünde geliyor. Ancak değişiklik, uygulamanın önizleme sürümünün kullanıcıları ile sınırlı değildir.

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Site tarafından paylaşılan raporlara göre, uygulamanın en son sürümlerini Android, iOS ve masaüstü için yükleyen kullanıcılar da işlevsellikten faydalanabiliyor. WABetaInfo’ya göre, özellik herkesin kullanımına sunulacak.

WhatsApp grupları 256’ya kadar üye eklenebiliyordu, ancak yeni güncelleme sayının iki katına çıkmasına izin verecek.

Geçen ay yapılan resmi bir açıklamada, “Sürekli olarak aldığımız en önemli taleplerden biri, bir sohbete daha fazla kişi ekleme seçeneğiydi, bu nedenle artık bir gruba 512 kişiye kadar ekleme özelliğini yavaş yavaş kullanıma sunuyoruz.” şeklinde açıklanmıştı.

Son zamanlarda, WhatsApp ayrıca dosya paylaşım sınırını 2 GB’a çıkardı ve yakında bir özellik, kullanıcılara gönderilen mesajları düzenleme yeteneğini özellikleride eklemeyi planlıyor. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.