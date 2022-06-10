TikTok, sosyal ağında Instagram’a çok benzeyen yeni bir özelliği kullanıma sundu. Tıpkı Instagramda olduğu gibi uygulamada ne kadar zaman harcanıldığını mümkün kılacak.

Bir zamanlar, Instagram’ın TikTok’u ne kadar kopyaladığını görmek neredeyse şakaya dönüştü. En son örnek, Instagram’ın Reels süresini 90 saniyeye çıkardığı birkaç gün öncesine dayanıyor.

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TikTok, video izlemek için ne kadar zaman harcadığınızı gösterecek

Böylece kullanıcılar, uygulamada harcanan sürenin yanı sıra en çok video izledikleri saatlerle ilgili çeşitli verileri görüntüleyen yeni bir gösterge panosu bulabilirler. Ayrıca TikTok artık farkında olmadan sosyal ağda saatler harcamaktan kaçınmak için kullanıcı zaman sınırı eklemenize de olanak tanıyor.

Bu girişimin, Instagram’ın geçmişte yaşadıklarına benzer şekilde fırtınalı bir bağlamda geldiğini belirtmek ilginç. TikTok, bağımlılık riskleri ve en genç kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili suçlamalara da konu oluyor. Instagram gençleri düzenli molalar vermeye teşvik ederken, Çin sosyal ağı da bu yönde ilerliyor gibi görünüyor. Yeni özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşın.