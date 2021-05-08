WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…

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WhatsApp gizlilik sözleşmesi için sayılı günler kaldı. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi için alınan son kararlar…

Milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındıran WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sürecine giriyor. 15 Mayıs‘ta yürürlüğe girecek olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi, tüm kullanıcıları meraka düşürdü. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi için son durum nedir? WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir? Gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Gelin tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulalım.

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WhatsApp birkaç ay önce duyurduğu gizlilik sözleşmesi kuralları ile yoğun bir tepki gördü. İlk adımda kullanıcılardan kısa süre içerisinde karar vermelerini isteyen WhatsApp, daha sonra tepkiler nedeniyle geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi için tarihi 15 Mayıs‘a erteleyen WhatsApp bu sefer kararlı gözüküyor. Gelin WhatsApp gizlilik sözleşmesine göz atalım.

WhatsApp gizlilik sözleşmesinin kuralları nedir?

WhatsApp Ocak ayında tanıttığı yeni sözleşmesi ile bağlı olduğu Facebook firması ile veri paylaşımı yapılacağını belirtti. Kullanıcıların verilerini altyapı ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, hizmetlerin nasıl kullanıldığının tespiti, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Facebook-WhatsApp arasındaki entegrsayonun artırılması, Facebook’un güvenliği ve emniyeti için Facebook ile paylaşacağını açıklayan WhatsApp, tepkileri de üzerine çekmişti. Tepkiler üzerinde bir açıklama daha yapan WhatsApp bu işlemde kullanıcıların bilgilerinin gizliliğinin korunacağını da açıkladı.

WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezsek ne olur?

Tüm bu tepkiler üzerinde yine de kararından vazgeçmeyen WhatsApp, 15 Mayıs’ta sözleşmeyi onayımıza sunacak. Akıllara ise ilk olarak şu soru geliyor. WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezsek ne olur? Şimdi gelin o soruyu cevaplayalım.

WhatsApp bu tarihten itibaren kullanıcılara net bir tavırla yaklaşacak. İlk adımda sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar birkaç hafta daha WhatsApp’ı kullanabilecekler. Tabi WhatsApp’ın kullanıldığı bu sürede gizlilik sözleşmesi tekrar tekrar kullanıcıya sunulacak. Yani ekranınızda sürekli gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi istenilecek.

Dahası gizlilik sözleşmesini kabul etmediğiniz taktirde WhatsApp sınırlı moda geçecek. Sınırlı moda geçen kullanıcılar sohbet listelerine erişemeyecekler. Ancak gelen bildirimleri, sesli ve görüntülü aramaları alabilecekler. Ve bu mesaj veya aramalara cevap verebilecekler.

Bu adımdan birkaç hafta sonra ise artık kullanıcılar hiçbir bildirim veya çağrı alamayacak. Yani WhatsApp kullanımınız tamamen sona ermiş olacak. WhatsApp ve kullanıcılar arasındaki bağlantının ne zaman kesileceği bilinmiyor. Ancak o tarih geldiğinde WhatsApp artık o kullanıcı için işe yaramaz hale gelecek. Tabi bu sürecin sonuna kadar WhatsApp size gizlilik politikasını kabul etmeniz için olanak sağlayacak.

WhatsApp hesabımız silinecek mi?

WhatsApp, gelen gizlilik sözleşmesi ile kullanıcıları aslında sözleşmeyi onaylamaya itiyor. Ancak size kabul etmeme tercihi de sunuyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların aklında ise “Hesabımız silinir mi?” sorusu yer alıyor. WhatsApp bu tarafta net bir şekilde tavrını belli etti. Hesapların kesinlikle silinmeyeceğini garanti etti. Yani daha sonra gizlilik sözleşmesini kabul etmek isterseniz tekrar hesabınıza ulaşabileceksiniz gibi duruyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekildeydi. Genel anlamda baktığımızda WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi uygulayacağını kullanıcılara iletiyor. Ancak kabul edip etmeme tercihini kullanıcılara bırakıyor. Sizce WhatsApp 15 Mayıs‘tan sonra kullanıcı kaybedecek mi? Siz WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul edecek misiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.