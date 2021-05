WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmezseniz ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesindeki son kararlar…

reklam

Epic Games görünüşe göre oyun dünyasında gündemde kalmaya devam edecek. Firma mağazasını açtığı günden bu yana hamleleri ile adından söz ettiriyor. Apple ile olan davası sayesinde birçok yeni bilgiye ulaştığımız firma, Sony ile yakın ilişkilerini kullanmak istiyor. Ortaya çıkan belgelere göre Epic Games Sony‘ye 4-6 adet PlayStation özel oyunu için tam 200 milyon dolar minimum garantili teklif yapmış. Oyunların içeriği ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmazken, firmanın özel oyun konusundaki agresif tutumu da dikkat çekiyor.

Epic Games özel oyunlara para harcama isteğinden pek bir şey kaybetmemiş!

Oyun dünyasında hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Piyasaya çıkan oyunların hali hazırda büyük bir etkiye sahip olduğu oyu dünyasında, platformlar arası da hareketlilik görünüşe göre sürüyor. Bu konuda önemli tavırlarla dikkat çeken Epic Games, yine sahnede olan firma. Zira Apple ile olan davasında birçok bilgiye sahip olduğumuz firma, oyun dünyasında daha çok ön plana çıkmak istiyor. Özel oyunlar ve bedava yapımlara harcadığı paralar ile de gündeme gelen firma, Sony‘ye ilginç bir teklifte bulunmuş. Firma PlayStation özel oyunları için kesenin ağzını açmışa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir belgeye göre Epic Games PlayStation özel oyunlarını kendi mağazasında satmak istiyor. Hatta firma bunun için Sony cephesine ciddi de bir teklif yapmış. Bununla birlikte Sony cephesinden teklife net bir yanıt gelmiş demek doğru olmaz.

Epic Games, Sony’ye PlayStation özel oyunları için tam 200 milyon dolarlık bir teklif yapmış. Toplamda 4-6 oyun için yapılan bu teklifte minimum garanti ibaresi de dikkat çekiyor. Zira firmanın oyun başına 200 milyon dolar ödeyeceği yönünde iddialar bulunmakta. Bununla birlikte Sony bugüne kadar iki özel oyununu sadece Epic Games Store‘da satışa açtı. Bu oyunlar ReadySet Heroes ve Predator Hunting Grounds. Ancak Epic Games‘in bu iki oyun için 200 milyon dolarlık teklif yapma ihtimali oldukça düşük. Zira oyun dünyasında öne çıkmak isteyen Epic, daha büyük oyunlar için kesenin ağzını açmıştır. Bildiğiniz üzere Sony amiral gemisi oyunlarını yakın zamanda PC‘ye getirmek istiyor. Horizon Zero Dawn, Days Gone ve Dead Stranding gibi özel oyunlarını çoktan PC‘ye de sunan firma, God of War, Uncharted gibi serilerini de PC oyuncularına sunmak istiyor. İşte tam bu noktada da Epic Games devreye girmiş gibi gözüküyor.

Epic Games bugüne kadar özel oyunlara 1 milyar dolar harcamış!

Özel oyunlar politikasına artık alıştığımız Epic Games bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Firmanın yine Apple ile olan davasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyun devi, özel oyun anlaşmalarına ilk günden bu yana yaklaşık 1 milyar dolar para harcamış. Firma özel oyun anlaşması yaptığı yapımcılara yüklü miktarlarda paralar ödemiş. Bununla birlikte de yapımcılara oyunu ilk yıl sadece Epic Games Store‘da satma zorunluluğu getiriliyor. Ancak Epic Games durumu biraz abartmışa benziyor. Firmanın hangi oyuna ne kadar para yatırdığı tam olarak belli olmadı. Bir tek Borderlands 3 için Epic Games‘in 115 milyon dolar harcadığı haberi geldi. Firma Hades, Metro Exodus, Assassin’s Creed Valhalla ve Hitman 3 gibi büyük yapımları da bünyesinde özel oyun olarak bulundurmakta. Ancak firmanın bu oyunlara ne kadar para harcadığı henüz belli olmadı. Firma hatırlayacağınız üzere bedava oyunlar için de ilk 9 ay 11 milyon dolardan fazla para harcamıştı.

Para harcama konusunda istekli ve agresif olan firmanın PlayStation özel oyunlarına olan ilgisi pek de sürpriz olmadı. Zira Epic Games dijital platformlar arasında en büyük firma olmak istiyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji devinin Sony ile bir yakınlığı da bulunmakta. Öte yandan Sony, firmanın bir kısmına sahip demek yanlış olmaz. Japon teknoloji devi geçtiğimiz aylarda Epic Games‘e toplamda yarım milyar dolarlık yatırım yapmıştı. İkili ilişkileri yüksek olan firmaların, yakında böyle bir anlaşmaya gitmesi de oldukça mümkün. Ancak buradaki en büyük merak konusu firmaların anlaşmalarından ziyade, hangi oyunların anlaşma içeriğinde yer aldığı. Bakalım ilerleyen günlerde Apple-Epic Games davasında yeni ne gibi bilgiler ortaya çıkacak. Firma oyun dünyasının bir numarası olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.