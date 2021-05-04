Valve, Yeni CS:GO Güncellemesi Yayınladı!

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Valve birçok yenilik getiren CS:GO güncellemesini yayınladı. İşte güncelleme ile CS:GO’ya gelen yeni eklentiler ve özellikler..

Oyun dünyasının vazgeçilmezi CS:GO bir yeni güncelleme daha aldı. Uzun süre önce Kırık Diş Operasyonu’nu başlatan CS:GO bu güncelleme ile oparasyonu sona erdirdi. Ek olarak birçok yeni skini içeren bir kasayı da oyuna ekledi. Şimdi gelin güncelleme ile gelen tüm yeniliklere göz atalım.

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Valve, piyasada önemli bir yer edinen CS:GO‘ya yeni bir güncelleme getirdi. 4 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni CSGO güncellemesi birçok yeniliği de içerisinde barındırıyor. Ancak ilk olarak eski operasyon ile ilgili detayları verelim.

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Kırık Diş Operasyonu sona erdi!

Bildiğiniz üzere CS:GO‘da hali hazırda bir operasyon vardı. Kırık Diş olarak adlandırılan bu operasyon bu güncelleme ile birlikte sona erdi. Valve, operasyondaki yıldızlarını değerlendirmeyen kullanıcılara 15 Mayıs’a kadar süre verdi. Yani 15 Mayıs tarihine kadar kullanıcılar ödüllerini toplayaiblecekler.

Yeni Yılan Isırığı Kasası ve Abonelik Hizmeti!

Öte yandan oyuna eklenen yeni özelliğe baktığımızda artık bir abonelik hizmetinin sunulduğunu görüyoruz. CS:GO 360 olarak adlandırılan bu abonelik hizmeti, oyuncuların resmi rekabetçi eşleştirmelerindeki verilerini kaydediyor. Tabi kullanıcılara da sunuyor. Kullanıcılar bu sayede oyundaki verilerini detaylıca görebiliyor.

İçerisinde oyuna gelen yeni skinleri barındıran Snakebit Case adlı bir kasayı da oyuna ekleyen Valve, şimdiden kullanıcıları oyuna çekti diyebiliriz. Kasaya sahip olmak isteyen kullanıcılar şimdiden oyunu oynamaya başladılar. Kasanın içine bakacak olursak 17 yeni skin barındıran Yılan Isırığı kasası birçok silah için kaplama içeriyor. Özellikle M4A4 için yapılan kaplama adeta göz kamaştırıyor.

Haritalarda düzeltmeler yapıldı!

Oyuna gelen diğer yeniliklere bakacak olursak ölüm maçının vazgeçilmezi olan tavuklar yenilendi. Tavuklar artık görsel olarak daha farklı gözüküyor. Öte yandan daha önceki güvenlik güncellemeleri ile ortaya çıkan doku bozuklukları giderildi. Ek olarak yeni güvenlik ve görüntü düzeltmeleri oyuna eklendi. Acient haritası Active Duty grubuna eklendi. Train haritası ise Active Duty grubundan kaldırıldı. Öte yandan Grind ve Mocha haritaları resmi eşleştirmelere eklendi. Acient, Nuke ve Frostbite haritalarına aydınlatma, gölgelendirme gibi ayarlar getirildi.

Genel olarak yeni CSGO güncellemesine baktığımızda oyuna birçok yeniliğin eklendiğini görüyoruz. Ancak bu güncellemede en çok dikkat çeken noktanın yeni kasa olduğunu belirtmek gerek. Keza oyuncular yeni skinleri oyunda görmek için sabırsızlanıyor. Bakalım CS:GO’ya gelen 1.0GB’lık bu güncelleme ile nasıl bir boyuta taşınacak. Sizce CS:GO’nun oyuncu sayısı bir süreliğine bile olsa artış gösterecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.