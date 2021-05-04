Genel
Valve, Yeni CS:GO Güncellemesi Yayınladı!
Valve birçok yenilik getiren CS:GO güncellemesini yayınladı. İşte güncelleme ile CS:GO’ya gelen yeni eklentiler ve özellikler..
Oyun dünyasının vazgeçilmezi CS:GO bir yeni güncelleme daha aldı. Uzun süre önce Kırık Diş Operasyonu’nu başlatan CS:GO bu güncelleme ile oparasyonu sona erdirdi. Ek olarak birçok yeni skini içeren bir kasayı da oyuna ekledi. Şimdi gelin güncelleme ile gelen tüm yeniliklere göz atalım.
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Valve, piyasada önemli bir yer edinen CS:GO‘ya yeni bir güncelleme getirdi. 4 Mayıs tarihinde yayınlanan yeni CSGO güncellemesi birçok yeniliği de içerisinde barındırıyor. Ancak ilk olarak eski operasyon ile ilgili detayları verelim.
Kırık Diş Operasyonu sona erdi!
Bildiğiniz üzere CS:GO‘da hali hazırda bir operasyon vardı. Kırık Diş olarak adlandırılan bu operasyon bu güncelleme ile birlikte sona erdi. Valve, operasyondaki yıldızlarını değerlendirmeyen kullanıcılara 15 Mayıs’a kadar süre verdi. Yani 15 Mayıs tarihine kadar kullanıcılar ödüllerini toplayaiblecekler.
Yeni Yılan Isırığı Kasası ve Abonelik Hizmeti!
Öte yandan oyuna eklenen yeni özelliğe baktığımızda artık bir abonelik hizmetinin sunulduğunu görüyoruz. CS:GO 360 olarak adlandırılan bu abonelik hizmeti, oyuncuların resmi rekabetçi eşleştirmelerindeki verilerini kaydediyor. Tabi kullanıcılara da sunuyor. Kullanıcılar bu sayede oyundaki verilerini detaylıca görebiliyor.
İçerisinde oyuna gelen yeni skinleri barındıran Snakebit Case adlı bir kasayı da oyuna ekleyen Valve, şimdiden kullanıcıları oyuna çekti diyebiliriz. Kasaya sahip olmak isteyen kullanıcılar şimdiden oyunu oynamaya başladılar. Kasanın içine bakacak olursak 17 yeni skin barındıran Yılan Isırığı kasası birçok silah için kaplama içeriyor. Özellikle M4A4 için yapılan kaplama adeta göz kamaştırıyor.
Haritalarda düzeltmeler yapıldı!
Oyuna gelen diğer yeniliklere bakacak olursak ölüm maçının vazgeçilmezi olan tavuklar yenilendi. Tavuklar artık görsel olarak daha farklı gözüküyor. Öte yandan daha önceki güvenlik güncellemeleri ile ortaya çıkan doku bozuklukları giderildi. Ek olarak yeni güvenlik ve görüntü düzeltmeleri oyuna eklendi. Acient haritası Active Duty grubuna eklendi. Train haritası ise Active Duty grubundan kaldırıldı. Öte yandan Grind ve Mocha haritaları resmi eşleştirmelere eklendi. Acient, Nuke ve Frostbite haritalarına aydınlatma, gölgelendirme gibi ayarlar getirildi.
Genel olarak yeni CSGO güncellemesine baktığımızda oyuna birçok yeniliğin eklendiğini görüyoruz. Ancak bu güncellemede en çok dikkat çeken noktanın yeni kasa olduğunu belirtmek gerek. Keza oyuncular yeni skinleri oyunda görmek için sabırsızlanıyor. Bakalım CS:GO’ya gelen 1.0GB’lık bu güncelleme ile nasıl bir boyuta taşınacak. Sizce CS:GO’nun oyuncu sayısı bir süreliğine bile olsa artış gösterecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Finans
Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11 milyon dolar harcamış!
Epic Games bedava oyunlar için ilk başlarda yüklü miktarda para harcamış. Bedava oyunlar ile ekosistemine daha fazla oyuncu çekmek isteyen firmanın cebinden çıkan para oldukça yüksek. Dünyaca ünlü firmanın Apple ile olan davası sırasında, bedava oyunları başlattığı ilk 9 aylık süreçte ne kadar para harcadığı belli oldu. Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar firma bedava oyunlar için 11.6 milyon dolar harcamış. Ayrıca firmanın bu süreçte ne kadar yeni üyeyi sistemine dahil ettiği de belli oldu.
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Epic Games bedava oyunlar için ilk 9 ay 11.6 milyon dolar harcadı!
Oyun dünyasında dijital çağa artık giriş yaptık. Dijital oyunların kutulu oyunlardan daha fazla sattığı şu günlerde platformlar arası da yeni rekabet kolları oluştu. Epic Games Store, Steam, Origin ve Xbox PC Store gibi platformlar daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için her yolu deniyorlar. Kuşkusuz bu firmalardan en sükseli başlangıcı yapan Epic Games oldu. Firma kendi ekosistemini yaratmak için oldukça agresif bir giriş yaptı. Bedava oyunlar ile kullanıcı sayısını arttırmak isteyen firma bu konuda oldukça başarılı işlere de imza attı. Bununla birlikte kendi ekosistemine özel oyun çıkarmak için yapımcılar ile de anlaşan Epic Games, kimi zaman eleştirilerinde odağında olmayı başardı. Ancak bugün ki konumuz firmanın bedava oyun politikası. Apple ile sıkı bir dava içerisinde olan Epic Games‘in bedava oyunları dağıtmaya başladığı Aralık 2018‘den bu yana harcadığı para belli oldu.
Want to know how much $ the devs of those 'free' Epic Games Store games got, & how many copies were grabbed? Here's the first 9 months to September 2019. 👀 pic.twitter.com/5hkLb1VEjj
— Simon Carless (@simoncarless) May 3, 2021
Firmanın Ekim 2019′da yayımlanan performans raporu ortaya çıktı. Bu rapora göre firmanın bedava oyunlar için harcadığı para da belli oldu. Epic Games bedava oyunlar için Aralık 2018‘den Eylül 2019‘a kadar bedava oyunlar için yapımcılara toplamda 11.6 milyon dolarlık ödeme yapmış. Hangi oyuna ne kadar ödeme yapıldığına dair detaylı tablonun ortaya çıktığı raporda firmanın kazandığı kullanıcı sayısı da belli oldu. Epic Games rapora göre bedava oyunlar sayesinde 5 milyona yakın yeni kullanıcıya merhaba demiş. Ayrıca firmanın kaydolan her yeni oyuncu için harcadığı parayı bölünce 2.37 dolarlık masraf yaptığı ortaya çıktı. Yani Epic Games 5 milyon kullanıcı başına 2.37 dolar harcamış. Bununla birlikte firma ilk 9 aylık süreçte istediği kadar para kazanamamış gibi gözüküyor. Zira mağazadan en az bir kere bedava oyun alan kullanıcıların sadece %7′sinin ilave para harcadığı öğrenildi.
Epic Games’in en çok para harcadığı oyun Batman Arkham serisi!
Raporda tek tek hangi oyuna ne kadar para harcandığı gözüküyor. Bu listeye göre firma, en çok Batman Arkham serisi için para harcamış. Firma dört oyundan oluşan seriye toplamda 1.5 milyon dolar yatırım yapmış. Bununla birlikte tekil bazda en çok para harcanan oyun ise Subnautica. Firmanın bedava verdiği ilk oyun olan yapım için kasadan 1.4 milyon dolar çıkmış. Aynı şekilde kazanılan üye sayısına bakıldığında da en yüksek girdi Batman Arkham serisinde olmuş. Batman Arkham serisi sayesinde ekosisteme toplamda 600 binden fazla kullanıcı giriş yapmış. Ayrıca serinin bedava olduğu dönemdeki artışın yüzdesi de %10 olarak kayıtlara geçmiş. Öte yandan Batman Arkham serisinin bedava olduğu hafta aktif kullanıcı sayısında da büyük artış dikkat çekiyor. Zira üyelerin %50‘si o hafta içerisinde aktif olmuş. Ayrıca firma yine o ay aktif kullanıcı sayısında Fortnite‘dan daha fazla girdiye sahip olmuş.
Tüm bu rakamların yanı sıra bazı dikkat çeken detaylarda mevcut. Mesela Metro 2033 Redux oyunu Epic Games‘e bedavaya gelmiş. Yapımcı firma Deep Silver, oyunu için firmadan ilave talepte bulunmamışa benziyor. Ancak bu durumun Metro Exodus ile bağlantılı olmadığını düşünmek yanlış olur. Zira firma Deep Silver ile özel oyun anlaşması yapmıştı. Epic Games‘in ilk 9 aylık performansına detaylı bakış atmak için buradaki dosyayı inceleyebilirsiniz. Bu bilgilerin dışında firmanın sonraki süreçte yaptıkları da oldukça merak ediliyor. Özellikle firmanın GTA V‘i bedava verdiği süreçte ne kadar harcadığı ve kaç kullanıcı sayısına ulaştığı oldukça büyük merak konusu. Şimdilik ilk 9 ayı içeren bu rapora ilave bilgilerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması muhtemel. Bakalım Epic Games bedava oyunlar ile daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirecek mi bekleyip göreceğiz.
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Genel
Telefonunuzun Güvenliğini Nasıl Sağlarsınız?
Cep telefonlarımız hayatımızı her geçen gün daha da kolaylaştırır hale getiriyor. Artık vücudumuzun bir parçası gibi olan akıllı telefonlarımız kimi zaman güvenlik söz konusu olunca bazı eksiklikleri olabiliyor. Peki biz birçok bilgimizi bu telefonlarda tutarken onların güvenliğini nasıl sağlayacağımızı biliyor muyuz? Eğer nasıl güvenliği sağlayacağınızı bilmiyorsanız bir rehber niteliğinde olacak bu yazımıza göz atmanızda fayda var. Bu makalede anlattıklarımızı yapamasanız bile Android için VPN indirin.
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Google Play Protect’i sürekli açık tutun
Öncelikle Google tarafından uygulamalarınızın korunduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. İndirdiğimiz uygulamaların Google Play Protect tarafından korunması demek bu uygulamalar tarafından herhangi bir güvenlik açığının olmaması ve güvende olduğunuz anlamına geliyor. Google Play Protect’in sizi koruyup korumadığını anlamak için;
-Google Play’i açın.
-Sağ üst taraftan fotoğrafınıza tıklayın.
-Play Protect sekmesine girin ve ardından sağ üstteki ayar düğmesine basın.
-Buradan “Uygulamaları Play Protect ile tara” seçeneğinin daima açık olduğuna dikkat edin.
Google tarafından verilen aylık güvenlik güncellemelerini yapın
Google, üreticilere her ay düzenli olarak güvenlik güncelleme yamasını veriyor. Fakat kimi telefon üreticileri kendi güncellemelerinin yanında bu güvenlik güncellemesini bile tam olarak vermiyor. Siz yine de telefonunuzun güvenlik güncellemelerinin tam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Eğer sürekli bu güncellemeleri kontrol etmek istemiyorsanız bu güncellemeleri otomatik olarak indirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için de;
-Telefonunuzdan Ayarlar menüsünü açın.
-Telefon hakkında kısmına gidin.
-Sistem güncellemesi kısmına girin. (İsim her telefonda farklılık gösterebilir)
-Sağ üst köşedeki ayar düğmesi veya üç noktaya basın.
-Buradan Güncellemeleri Otomatik İndir seçeneğini aktif edin.
Bilinmeyen Kaynaklardan indirmeye izin vermeyin!
Android tarafında kullanılan uygulamalardan birkaçı (bknz: AnTuTu Benchmark) Google Play’de bulunmayabiliyor. Haliyle bu uygulamalar tarafından da güvenlik açığı oluşabiliyor. Bu uygulamaları APK olarak yüklemek isterseniz telefonunuz size bir uyarıda bulunuyor. Eğer bu uyarıya izin verirseniz o uygulamayı yüklüyor. Fakat her uygulamayı bu şekilde yüklemek telefonunuzdaki güvenlik açığının artması ve verilerinizin çalınabilme olasılığını arttırıyor. Eğer bilinmeyen kaynaklardan indirilen bu tarz APK’lara izin vermeyi engellemek isterseniz;
-Telefonunuzda Ayarlar menüsünü açın.
-Arama kısmında Bilinmeyen Kaynaklar yazın.
-Buradaki tikin veya kilidin daima açık olduğundan emin olun.
Telefonunuzun için bir VPN indirin
Telefonlarımızı korumanın bir diğer yolu da VPN kullanmak. Peki VPN nedir? Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmışı olan VPN, basit bir anlatımla internet üzerinde kurulu bilgisayarlar grubundan oluşur. VPN’ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN’ler, farklı konumlarda bulunabildiğinden, sizi ülkelerin kısıtlamalarından (yasaklı web siteleri ve IP’ler gibi) da kurtarırlar. VPN’lerle bağlantınız şifreli olduğundan, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm veriler şifrelendiğinden, meraklı gözler ne yaptığınızı da göremezler. Bu konuda Sufshark VPN istediklerinizi tam anlamıyla yerine getiren bir VPN. Ayrıca internetten yaptığınız ödemelerinizi korumanıza da yardımcı oluyor. Ek olarak herkese açık WiFi ağlarında bulunuyorken de güvende kalmanızı sağlıyor. Eğer beğenmez iseniz 30 gün para iade garantisi de vadediyor. Siz de arzu ederseniz SurfShark VPN deneyebilirsiniz.
Basit şifreler ve güvenlik etmenleri kullanmayın
En basit haliyle akıllı telefonlarımızı bir PIN ile korumaktayız. Günümüzde neredeyse bütün akıllı telefonlar parmak izi tanıma ve yüz tanıma sistemlerini destekliyorlar. Fakat bunları kullanmayıp kolay sayılabilecek PIN’lerden 0000-1111-1234 gibi veya doğum tarihiniz içeren rakamlar kullanmayın. Bunun yerine daha komplike olan rakamlar kullanmayı tercih edin. Ek olarak parmak izi veya yüz tanıma sistemlerini kullanmayı da ihmal etmeyin.
Bu içerik Surfshark desteğiyle hazırlanmıştır.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera ile gelebilir!
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri ile alakalı yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasının öncü iki serisi, yeni üyeleri ile karşımıza gelmeye hazırlanıyor. Bazı teknik detayları daha önceden ortaya çıkan iki cihazın tasarım detaylarını içeren yeni bir sızıntı daha oldu. Weibo üzerinden gerçekleştirilen sızıntılar ile birlikte iki cihazın, renk seçenekleri ve genel hatları belli oldu. Buna göre Galaxy Z Fold 3 ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak gibi gözüküyor.
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Galaxy Z Fold3 ekran altı kamerayla mı geliyor?
Samsung katlanan ekranlı akıllı telefon konusunda yatırım yapmayı sürdürüyor. Güney Kore devi yakında iki yeni katlanan ekranlı cihaz ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Rekabette önemli bir yere sahip olan firma, daha da güçlü bir konuma gelmek istiyor. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serilerini geliştiren teknoloji devi, farklı ihtiyaçlara uygun iki farklı model geliştiriyor. Geri sayıma geçilen yeni cihazlar ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Lansmanına kısa süre kala iki katlanan ekranlı cihazın da tasarım detayları ortaya çıktı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Ice Universe hesabı, bu kez de Weibo üzerinden Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini hayranlarına gösterdi. Cihazların tasarımları belli olurken bazı detaylar bir önceki nesillere göre oldukça değişmişe benziyor. Özellikle Galaxy Z Fold3 modeli önemli bir özelliğe sahip olacak gibi. Ayrıca tasarımları ortaya çıkan cihazların renk seçeneklerine de ilk kez göz atma fırsatını yakaladık.
Sızıntısı yapılan cihazlardan biri olan Galaxy Z Fold3 ile başlayacak olursak, katlanan ekranlı model devrim niteliğinde bir özellik ile piyasaya çıkabilir. Sızıntı yapılan görsellerde yer alan bazı ifadeler gündemde bomba etkisi yarattı. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte ekran altı kamera teknolojisine resmen yer verecek. Zira bir görselde ekran altı kameraları katlanabilir ilk cihaz ibaresi dikkat çekiyor. Bu sayede firma bu teknolojiyi ilk kez kullanma fırsatına da sahip olabilir. Bununla birlikte merakla beklenen cihaz, içe katlamalı yapısı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre dış ekranı küçülen katlanan ekranlı cihaz, dışta delikli ekrana sahip olacak. Bununla birlikte katlanan ekranlı modelin ekran yenileme hızı da 120 Hz olarak bizleri karşılıyor. Ayrıca cihaz S-Pen desteği ile birlikte 90 derecelik açıda sabit durabilme özelliğine de sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar not alırken daha rahat bir deneyim yaşayacaklar.
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Galaxy Z Flip 3 modelinin de tasarım detayları ortaya çıktı!
Katlanan ekranlı bir diğer Samsung ürünü olan Galaxy Z Flip 3 ile alakalı da yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Z Fold 3 modeline nazaran akıllı telefon rekabetine dahil olan cihazın tasarım detayları aynı şekilde belli oldu. Akıllı telefon arka kamera modülü ve ikinci ekranın yeri açısından bizlere Google Pixel modellerini anımsatıyor. İki adet arka kamerası bulunan akıllı telefonun, ikinci ekranının boyutunda da bir büyüme dikkat çekiyor. Gorilla Glass Victus cam ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, amiral gemisi rekabetinde yer alacak. Katlanan ekranlı akıllı telefon gücünü Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. Bununla birlikte ekran detayları belli olmayan akıllı telefon dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bu renkler ise sırasıyla siyah, beyaz, yeşil ve mor olacak.
İki katlanan ekranlı cihaz da dikey arka kamera kurulumuna sahip olacak. Galaxy Z Fold 3 üçlü arka kamera kurulumu ve bir adet de ön kamera ile piyasaya çıkacak. İki cihazın da kamera özellikleri ne yazık ki belli olmadı. Ayrıca Galaxy Z Fold 3 modeli, Galaxy Z Flip 3 modeli ile aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Modada karşılığı olan cihazlar için Samsung, iki tonlu bir renk anlayışı tercih etmiş. Merakla beklenen cihazların yaza doğru tanıtılacağı iddia ediliyor. Sızdırılan reklam görüntüleri sayesinde cihazlar ile alakalı beklentiler de oldukça arttı. Bakalım firma katlanan ekranlı iki cihazı ile de piyasadaki yerini sağlama almayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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