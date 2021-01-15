WhatsApp gizlilik sözleşmesini erteledi

WhatsApp son günlerde gizlilik sözleşmesiyle ilgili oluşan yoğun tepkiler üzerine geri adım attı. Şirket yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için güncellemenin tarihini erteledi.

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Son günlerin en çok konuşulan konularının başında hiç şüphesiz, WhatsApp’ın yeni Gizlilik Sözleşmesi geliyor. Yürürlüğe koyacağı yeni sözleşmeyle beraber Facebook şirketleriyle veri paylaşımı yapacağını söyleyen WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan tepki aldı.

Ülkemizde de soruşturmaya konu olan WhatsApp gizlilik sözleşmesi büyük tepkilere neden olmuş ve uygulamanın kullanıcı kaybetmesi ile sonuçlanmıştı. Rakip platformların hızlı bir büyüme içerisine girdiğini gören şirket bu durum karşısında sessiz kalmadı.

Sosyal medya platformu Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesi bilindiği üzere 8 Şubat tarihinde devreye girecekti. Kullanıcı verilerini Facebook ile zorunlu olarak paylaşmayı gerektiren sözleşmede geri adım atıldı.

WhatsApp gizlilik konusundaki hassasiyetlerinin yeterince anlaşılmadığını ve bunu anlatabilmek için gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs tarihine ertelediklerini duyurdu. Şirket bu süreçte yanlış anlaşılmaları gidermek ve işletmelere de yeni güncellemenin detaylarını ayrıntıları ile anlatmayı hedefliyor.

Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Instagram üzerinden paylaştığı video ile WhatsApp güncellemesi ile ilgili “Bu güncelleme WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşım uygulamalarını değiştirmiyor. WhatsApp, yıllardır Facebook’un bir parçası ve öyle kalmaya devam etmesini planlanıyor.” demişti.

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