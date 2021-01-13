BiP, 6.4 milyon yeni kullanıcı daha katıldığını duyurdu

Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar BiP platformuna yöneldi. Yerli mesajlaşma uygulaması bu dönemde altın çağını yaşıyor.

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WhatsApp’ın kullanıcılarına yönelik ‘zorunlu güncelleme’ kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gizlilik sözleşmesinden rahatsız olan kullanıcılar birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor.

Bu durum tabii ki rakip iletişim platformlarının işine yaradı. Signal, Telegram ve BiP gibi platformlar yüksek bir indirme trafiği yaşıyor. Uygulamayı toplu halde bırakan binlerce kullanıcıdan birçoğu ise, Türk mühendislerin geliştirdiği “BİP” uygulamasına geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde panik olan milyonlarca insanın yüreğine su serpen Rekabet Kurumu kararı her ne kadar kararın bir süre daha uygulanamamasına olanak sağlasa da, WhasApp’a olan güven yerle bir olmuş durumda.

Ailemize 6.4 milyon kişi daha katıldı. BiP’i tercih eden herkese çok teşekkür ederiz. 💙

Herkesi milyonların buluşma noktası BiP’e bekliyoruz. 😎 https://t.co/JCUUJS2zNG pic.twitter.com/SXQTJoqeSq — BiP (@BiPMobil) January 12, 2021

Türkiye’nin günden güne büyüyen iletişim ve yaşam platformu BiP, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda; “Ailemize 6.4 milyon kişi daha katıldı. BiP’i tercih eden herkese çok teşekkür ederiz. Herkesi milyonların buluşma noktası BiP’e bekliyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Turkcell tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre, birçok üstün özelliği rakiplerinden önce hayata geçirerek iletişim uygulamaları alanında öne çıkan BiP’teki tüm veriler yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde korunduğu belirtildi.

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Operatörden bağımsız olarak 192 ülkede kullanıma sunulan BiP, mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama özellikleri ile kesintisiz ve güvenli iletişim imkanı sunuyor. Yakın zamanda Digicel, Turkcell’in iştiraki Lifecell Ventures ortaklığıyla, BiP’i faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu. Sadece Karayipler bölgesinde BiP’in 1 milyonun üzerinde müşterisi bulunuyor.

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