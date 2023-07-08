WhatsApp, Android ve iOS platformlarında beta sürümü için yeni güncellemeler yayınlıyor ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için heyecan verici özellikler sunuyor. En son beta sürümü 2.23.14.16’da, WhatsApp çıkartma öneri özelliğini sunuyor. Bu yeni özellik, çıkartmaları emojilerle ilişkilendirerek kullanıcıların doğru çıkartmayı kolayca bulmasını sağlıyor.

Sohbet çubuğuna bir emoji yazdığınızda, klavyenin üzerinde girilen emojiyle ilgili etiketleri gösteren bir çıkartma tepsisi görüntüleniyor. Bu özellik, zaman kazandırıyor ve çıkartma seçimini basitleştirerek, kullanıcılara artan sayıda yüklü çıkartma koleksiyonuyla fayda sağlıyor. Ayrıca, üçüncü taraf çıkartmalarını da kullanıcıların bu özellikle emojilerle ilişkilendirebilmesini sağlıyor.

WhatsApp’ın bir sonraki beta sürümü olan 2.23.14.17’de, sohbet filtreleme özelliği üzerinde çalışılıyor. Bu özellik, kullanıcıların sohbetleri doğrudan sohbet listesinden filtrelemelerine olanak tanıyarak erişilebilirliği iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu konsept, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için önceki bir öneriden esinlenilmiş.

Bu özellik geliştirildiğinde, sohbet listesinin en üstünde üç filtre bulunacak: okunmamış mesajlar, kişisel konuşmalar ve işle ilgili sohbetler. Ancak şu anda grup sohbetleri için ayrı bir filtre bulunuyor. Bu, gelecekteki güncellemelerde geliştirilebilecek bir alan olabilir.

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Çıkartma önerileri ve sohbet filtreleme özellikleriyle WhatsApp kullanıcıları daha keyifli ve verimli bir mesajlaşma deneyimi yaşayacaklar. Yakın gelecekte, normal WhatsApp kullanıcıları için bu özelliklerin daha geniş bir şekilde kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.