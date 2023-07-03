Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Google Play Beta Programı üzerinden bir güncelleme duyurdu ve bu uygulamanın sürümünü 2.23.14.12’ye yükseltti. Bu yeni güncelleme, kullanıcı arayüzünde önemli değişiklikler getirerek, en son Material Design 3 yönergeleri ile uyumlu hale geldi.

WhatsApp, daha önce bir güncellemeyle yeniden tasarlanmış bir arayüz sunmuştu; bu, güncellenmiş anahtarlar ve kayan eylem düğmeleri içeriyordu. Ancak en son beta güncellemesi (2.23.14.12) ile uygulama, Material Design 3 yönergelerine uyan yuvarlak uyarılar ekleyerek kullanıcı deneyimini daha da iyileştirdi.

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Bu yeni tasarım, uygulama içindeki uyarıları daha belirgin hale getirir. WhatsApp, daha önce uyarılar için standart bir arayüz kullanıyordu ama yeni tasarım uygulamaya modern ve tutarlı bir görünüm kazandırdı. Bu yuvarlatılmış kenarlı tasarım değişikliği, sadece genel görsel estetiği geliştirmiyor, aynı zamanda Material Design 3 ilkeleriyle uyum sağlayarak uygulama genelinde tutarlılık yaratıyor. Belirtmek gerekir ki bu güncelleme, sadece sağlanan ekran görüntüsünde görülen uyarıları değil, uygulama içindeki tüm uyarıları kapsıyor.

Şu an için, yuvarlak uyarılar özelliği, sadece Google Play Store’dan en son WhatsApp beta güncellemesini yükleyen beta testçileri için mevcut. Ancak bu özellik, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak geniş kitleye sunulacak.

WhatsApp, özelliklerini ve işlevselliğini artırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Şirket ayrıca yüksek kaliteli bir video paylaşım özelliği üzerinde çalışıyor ve yakın zamanda QR kodu aracılığıyla güvenli yerel sohbet aktarımını başlattı.

WhatsApp’ın arayüzünü tamamen yeniden tasarlamayı hedeflediği bu süreçte, kullanıcılarına daha akıcı ve görsel olarak çekici bir deneyim sunmayı planlıyor. Daha fazla güncelleme için bizleri takip etmeye devam edin.