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WhatsApp Web için sesli/görüntülü konuşma özelliği erişime açıldı
WhatsApp, Web ve masaüstü uygulaması için görüntülü ve sesli arama özelliğini bugün itibariyle kullanıma sunmaya başladı. Masaüstü WhatsApp Web kullanıcılarının bugünden itibaren deneyebileceği arama özelliğinin, kademeli olarak dağıtımına başlandığı belirtiliyor.
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WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp, uzun süredir herkesin beklediği bir özelliği bugün itibariyle nihayet hayata geçirmeye başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın, WhatsApp Web ve Masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli konuşma özelliğini getirmek için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı.
İşte bu çalışmalar nihayet bugün itibariyle meyvesini vermeye başladı ve kullanıcılar bilgisayardan sesli ve görüntülü konuşma yapabildiklerini söylemeye başladılar.
WhatsApp Web ile sesli ve görüntülü konuşma nasıl yapılır?
Özelliği WhatsApp Web arayüzünde veya masaüstü uygulamasında görüyorsanız, şu adımları takip ederek bilgisayardan arama yapabilirsiniz:
- WhatsApp Web’i veya masaüstü uygulamasını açın.
- Herhangi bir sohbetteyken üstteki sekme çubuğunda bulunan sesli arama veya görüntülü arama düğmelerinden birine dokunun.
- İstendiğinde kamera, mikrofon vb. izinleri verin.
WhatsApp Web / Masaüstü kullanıcıları, görüntülü ve sesli konuşma düğmelerini WhatsApp Web arayüzündeki konuşma ekranının hemen üst kısmında görebilecekler. Açıklamaya göre özellik henüz beta aşamasından tam olarak çıkmadığı için, bir anda bütün WhatsApp Web kullanıcılarına dağıtılmadı; ancak, WhatsApp’ın uzun süredir beklenen özelliği birkaç hafta içinde bütün kullanıcılarına sunacağı belirtiliyor.
WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının hayatımıza girmesiyle birlikte artık sektör standardı haline gelen sesli ve görüntülü arama özellikleri, günlük hayatımızda kullandığımız neredeyse bütün uygulamalarda mevcut. WhatsApp’ın mobil uygulamasında da var olan arama özelliği, bugüne kadar WhatsApp Web arayüzünden yoksundu ve birçok kullanıcı bu durumdan şikayetçiydi.
Arkasında Facebook gibi teknoloji sektörünün en önemli devlerinden birisi olan WhatsApp gibi bir şirketin, bu anlamda sesli ve görüntülü arama yapma özelliğini WhatsApp Web hizmetine getirmekte epeyce geciktiğini düşünüyorum. Özellikle COVID-19 döneminde çok sayıda insan evden çalıştığından, bilgisayarda daha fazla zaman geçiriliyor ve bu bağlamda da söz konusu özelliklerin WhatsApp Web kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacağı aşikar.
Sosyal Medya
Twitter retweet özelliğini eski haline geri döndürdü
Mikro-blog sitesi Twitter, retweet özelliğini çarşamba gününden itibaren eski haline geri getirdi. Bundan böyle kullanıcılar, Twitter’da bir gönderiyi retweetleme tuşuna bastıklarında karşılarına otomatikman alıntılama ekranı çıkmayacak. Bunun yerine eskiden olduğu gibi retweet tuşu, ilgili tweetin direkt olarak kendi hesabınızda paylaşılmasını sağlayacak.
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Twitter, retweet özelliğini normal haline getirdi
Bildiğiniz üzere Twitter, ABD başkanlık seçimleriyle ilgili aldığı önlemler kapsamında, ekim ayından itibaren retweet özelliğinin çalışma prensibini geçici olarak değiştirmişti. Yapılan değişiklikten sonra kullanıcılar, retweet’e bastıkları zaman karşılarına direkt olarak alıntılama özelliği açılıyordu ve böylelikle Twitter, retweet’i birazcık arka plana atmıştı.
Bu geçici değişikliği, kullanıcıların bir tweeti retweetlemeden evvel iyice düşünmeleri ve iyice karar verdikten sonra retweet yapmalarını sağlamak için hayata geçirdiğini ifade eden Twitter, bu hafta yaptığı duyurudaysa retweet özelliğini eski haline getirdiğini açıkladı. Bu bağlamda, Twitter’da bir tweeti retweet yapmak istediğiniz zaman artık alıntılama ekranıyla hiç uğraşmayacaksınız ve ilgili tweet, doğrudan retweetlenecek.
Alıntı tweetlerin kullanımı arttı
Twitter, değişiklikle alakalı olarak yaptığı açıklamada, alıntılama yöntemiyle retweet kullanımının arttığını söyledi. Ancak şirket, yapılan alıntıların %45’inin tek kelimeden; %70’inin de 25 kelimeden daha az karakter içerdiğini ifade etti. Yani anlaşılan o ki insanlar alıntılama özelliğini pek de sevmemişler.
Aslında bakarsanız retweet özelliğinde yapılan geçici değişikliğin kullanılması zor bir yanı yoktu. Yani en azından Twitter, alıntılama ekranını kullanıcıların karşısına otomatikman çıkarmıştı ancak illa da birkaç cümle yazmak gibi bir zorunluluk getirmemişti. Fakat görünüşe göre, retweetlerde yapılan değişiklikler Twitter’ın hayalinde olan şeyi tam olarak gerçekleştirememiş olacak ki, şirket en sonunda geri adım attı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9 Power resmileşti
Xiaomi, bugün yaptığı açıklamayla yeni telefonu Redmi 9 Power cihazını tanıttı. Aslında belki de yeni dememeliyiz, çünkü telefon, geçen ay Çin’de çıkan Redmi Note 9 4G cihazının neredeyse tamamen aynısı olacak.
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Xiaomi Redmi 9 Power fazladan bir kamerayla geliyor
Sadece fazladan 2MP’lik bir makro kamera eklemesi yapılan cihaz, Snapdragon 662 SoC işlemcisine sahip olup; Android 10 ve MIUI 12 ile çalışacak. 4GB RAM ile gelecek ve 64GB (UFS 2.1) ve 128GB (UFS 2.2) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği verilecek. Aynı zamanda microSD kart girişine de sahip olan cihazda böylelikle 512GB’a kadar alan genişletmeye de izin verilecek.
Ekran açısından 6.53inç FullHD+ LCD bir ekran ile gelen Redmi 9 Power, 8MP ön kamerasını kamera deliğinin içinde barındırıyor. Arka tarafa dönecek olursak Realme C3 benzeri bir tasarımla karşılaşıyoruz. 48MP ana kamera, 8MP ultra genişlik sensörü, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın olduğu dörtlü kurulum görülen arka tarafta; parmak izi okuyucusuna uygun bir yapı kullanılmamış.
AI Face Unlock ile yüz tanıma teknolojisini destekleyen telefonun parmak izi okuyucusu yan tarafta tercih edilmiş. Batarya tarafında ise 6000mAh kapasiteli bir pil bütün takıma gücünü verirken, kendi gücünü ise 18W’lık USB-C girişinden alarak şarj oluyor. Ancak Xiaomi’nin kutuda gönderdiği şarj cihazı ilginç bir şekilde 22.5W olarak karşımıza çıkıyor.
3.5mm standart bir kulaklık girişine sahip Redmi 9 Power, bununla beraber stereo hoparlörler, sıçramaya karşı dayanıklık, IR Blaster desteği ve başka bir telefonu şarj etmeye yarayan ters şarj desteğini de kullanıcılara sunuyor.
Akıllı telefon ile Mavi, Elektrik Yeşili, Ateş Kırmızısı ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği veriliyor. 64GB’lık model 10.999 Rupi ile yaklaşık 150 Dolar gelirken, fazladan 1000 Rupi, yani 14 Dolar ile 128GB’lık seçeneğe ulaşılabiliyor. Xiaomi Redmi 9 Power akıllı telefonu 22 Aralık’ta ise Hindistan’da Mi.com, Amazon ve Mi Home başta olmak üzere diğer satıcılar üzerinden piyasaya sürülecek.
Sosyal Medya
Instagram ve Messenger’ın bazı özellikleri Avrupa’da kaldırıldı
Facebook, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girmekte olan yeni veri güvenliği kurallarına uymak amacıyla Instagram ve Messenger bünyesindeki özelliklerin bir kısmını Avrupa’da kullanımdan kaldırmaya başladığını açıkladı. Facebook’un kaldırdığı özellikler arasında çıkartmalar, anketler, AR efektleri gibi “yok sayılamayacak” özellikler bulunuyor.
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Instagram’ı ve Messenger’ı bünyesinde bulunduran sosyal medya devi Facebook’un, şu sıralar Avrupa Birliği’nin yeni veri kurallarıyla başı dertte. Şirket, veri kullanımıyla alakalı AB ülkelerinde yürürlüğe girmekte olan yeni kurallar dolayısıyla Instagram ve Messenger’dan bazı özellikleri kaldırdığını açıkladı.
Instagram ve Messenger’dan kaldırılan özellikler arasında; takma adlar, çıkartmalar, AR efektleri gibiler bulunuyor
Avrupa’daki Messenger ve Instagram kullanıcılarına, bazı özelliklerin geçici olarak kullanılamayacağını bildiren Facebook, bu değişikliği Avrupalı kullanıcılara, telefonlarına küçük bildirimler göndererek haberdar etti. Instagram ve Messenger uygulamalarında gördüğü uyarıları sosyal medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar, en çok çıkartmaların eksikliğinden dert yanıyorlar.
Özellikleri en kısa zamanda geri getireceğini ifade eden Facebook, kullanıcılarına gönderdiği bildirimde, değişikliğin Avrupa’daki mesajlaşma hizmetlerine yönelik yeni kurallar dolayısıyla yapıldığını söylüyor. Facebook’un, kaldırdığı özellikleri ne zaman geri getireceğiyse bilinmiyor.
Bilinmeyen önemli detaylardan birisi de, Facebook’un tam olarak hangi özellikleri kaldırdığı. Bu konuyla ilgili henüz Facebook kanadından resmi bir basın açıklaması gelmiş değil; ancak bugün itibariyle ortaya çıkan bilgilere göre Facebook; Instagram’daki ve Messenger’daki anketleri, Instagram çıkartmalarını ve Messenger’daki takma adlar özelliğini tamamıyla kaldırmış durumda. Avrupalı kullanıcıların elinden alınan bir başka özellik de, Instagram DM’de bulunan AR efektleri oldu. Kullanıcıların kaldırılmasından en çok şikayet ettiği bu ve diğer tüm özelliklerin, Avrupalı kullanıcılara ne zaman döneceği veya dönüp dönmeyeceği ne yazık ki muamma.
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