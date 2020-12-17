WhatsApp Web için sesli/görüntülü konuşma özelliği erişime açıldı

WhatsApp, Web ve masaüstü uygulaması için görüntülü ve sesli arama özelliğini bugün itibariyle kullanıma sunmaya başladı. Masaüstü WhatsApp Web kullanıcılarının bugünden itibaren deneyebileceği arama özelliğinin, kademeli olarak dağıtımına başlandığı belirtiliyor.

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WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp, uzun süredir herkesin beklediği bir özelliği bugün itibariyle nihayet hayata geçirmeye başladı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda WhatsApp’ın, WhatsApp Web ve Masaüstü sürümüne görüntülü ve sesli konuşma özelliğini getirmek için çalışmalara başladığı ortaya çıkmıştı.

İşte bu çalışmalar nihayet bugün itibariyle meyvesini vermeye başladı ve kullanıcılar bilgisayardan sesli ve görüntülü konuşma yapabildiklerini söylemeye başladılar.

WhatsApp Web ile sesli ve görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Özelliği WhatsApp Web arayüzünde veya masaüstü uygulamasında görüyorsanız, şu adımları takip ederek bilgisayardan arama yapabilirsiniz:

WhatsApp Web’i veya masaüstü uygulamasını açın. Herhangi bir sohbetteyken üstteki sekme çubuğunda bulunan sesli arama veya görüntülü arama düğmelerinden birine dokunun. İstendiğinde kamera, mikrofon vb. izinleri verin.

WhatsApp Web / Masaüstü kullanıcıları, görüntülü ve sesli konuşma düğmelerini WhatsApp Web arayüzündeki konuşma ekranının hemen üst kısmında görebilecekler. Açıklamaya göre özellik henüz beta aşamasından tam olarak çıkmadığı için, bir anda bütün WhatsApp Web kullanıcılarına dağıtılmadı; ancak, WhatsApp’ın uzun süredir beklenen özelliği birkaç hafta içinde bütün kullanıcılarına sunacağı belirtiliyor.

WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarının hayatımıza girmesiyle birlikte artık sektör standardı haline gelen sesli ve görüntülü arama özellikleri, günlük hayatımızda kullandığımız neredeyse bütün uygulamalarda mevcut. WhatsApp’ın mobil uygulamasında da var olan arama özelliği, bugüne kadar WhatsApp Web arayüzünden yoksundu ve birçok kullanıcı bu durumdan şikayetçiydi.

Arkasında Facebook gibi teknoloji sektörünün en önemli devlerinden birisi olan WhatsApp gibi bir şirketin, bu anlamda sesli ve görüntülü arama yapma özelliğini WhatsApp Web hizmetine getirmekte epeyce geciktiğini düşünüyorum. Özellikle COVID-19 döneminde çok sayıda insan evden çalıştığından, bilgisayarda daha fazla zaman geçiriliyor ve bu bağlamda da söz konusu özelliklerin WhatsApp Web kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayacağı aşikar.