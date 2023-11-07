Meta’nın bünyesinde yer alan WhatsApp Email ile hesap doğrulama özelliği üzerinde çalışmalarına başladı. WhatsApp, kesinlikle en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor ve birçok kullanıcı, diğer iletişim araçlarını tercih etme konusunda onu seçiyor. Zaman içinde diğer birçok hizmetin yerini almasının ardında iyi nedenler bulunuyor. İletişimle ilgili her şey için pratik bir çözüm sunan WhatsApp, tercih edilen bir platform haline gelmiştir.

Son alınan bilgilere göre, WhatsApp beta kullanıcıları artık e-posta doğrulama özelliğine erişebilirler. Bu, kullanıcıların hesaplarını e-posta adresleri aracılığıyla doğrulamalarına olanak tanır ve ek bir güvenlik katmanı eklemenin kullanıcılar için daha güvenli bir deneyim sunmasına yardımcı olur. Bu güncelleme, uygulamanın daha sorunsuz çalışmasını sağlamak için getirilen başka bir gelişmedir.

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Bu özellik, şu anda yalnızca WhatsApp Beta’yı kullanan belirli Android kullanıcılarına sunulmaktadır ve sürüm 2.23.24.10’da bulunmaktadır. E-posta doğrulaması yalnızca belirli beta kullanıcılarına sunulacaktır, bu nedenle herkesin bu özelliğe hemen erişemeyeceğini unutmayın.

WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını daha da güvenli hale getirme amacıyla sürekli olarak yeni özellikler eklemeye çalışıyor. Bu nedenle, uygulama kullanıcılar için daha güvenli ve kullanıcı dostu hale gelmeye devam ederken, gelecekte daha fazla özellik eklemeye devam etmesini umut ediyoruz. Sonuçta, WhatsApp birçok kişi için vazgeçilmez bir iletişim aracı haline gelmiş durumda ve kullanıcı deneyimi sürekli olarak geliştiriliyor.