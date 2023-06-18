Meta’nın sahip olduğu popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp‘ın, WhatsApp Business uygulamasında durum güncellemelerinin reklamını yapmak için gelişmiş bir arayüz yayınlıyor.

WhatsApp Business uygulaması, Mart ayında durum kısayolunu artırma özelliğini kullanıma sunmuştu. İşletmeler, yeni bir durum güncellemesi yayınladıktan sonra bu kısayolu kullanarak, yeni müşteriler çekmek için Facebook ve Instagram’da hızlı bir şekilde paylaşabiliyor.

Rapora göre WhatsApp, durum artırma kısayolunu kullandıktan sonra görünen bölümü yeniden tasarladı. WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsü, durum güncellemelerimizi artırarak yeni müşterilere ulaşma ve onları WhatsApp’ta bizimle sohbet etmeye yönlendirme yeteneği gibi daha fazla bilgi sağlıyor.

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Bu yeni arayüz ile WhatsApp, “durumu güçlendir” seçeneğinin ne anlama geldiğini daha da netleştirmek istiyor. Bu özellikle etkileşime giren işletmeler, yeni müşterilere ulaşmak ve onları özel sohbet için tıkla düğmesi aracılığıyla WhatsApp’a çekmek için Facebook veya Instagram’da sponsorlu bir gönderi oluşturmaya izin verdiğini hemen anlayacaktır.

Bir durum güncellemesinin reklamı yapıldığında, bu Facebook ya da Instagram’da bir reklam gönderisi haline gelir. Bununla birlikte, bu özellik yalnızca Instagram ve Facebook’ta isteğe bağlı reklam yetenekleri sağladığından, diğer WhatsApp kullanıcılarıyla paylaşılmayacaktır.

Buna ek olarak, bu özel bir iş aracı olduğundan standart WhatsApp hesapları tarafından kullanılamıyor. Kullanıcıların durum güncellemelerinin reklamını yapmalarına olanak tanıyan bölümün yeni arayüzü, iOS için WhatsApp beta sürümünün en son sürümünü TestFlight uygulamasından yükleyen bazı beta test kullanıcılarına sunuldu ve önümüzdeki haftalarda daha da fazla kişiye sunulacak.