WhatsApp durumlarına sınırlama yolda!

WhatsApp, artan internet kullanımı sebebiyle oluşan yoğunluğu azaltmak için video sınırı getirdi. Böylece WhatsApp durumları için video süresi 15 saniye ile sınırlandırıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, neredeyse tüm insanlığı eve hapsetmiş durumda. “Evde kal” çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, vakit geçirmek için kullandıkları en büyük araç internet oldu. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.

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Geçtiğimiz günlerde Netflix ve YouTube, internet üzerindeki baskıyı azaltmak için yayın kalitelerini düşürecekleri yönünde açıklamalarda bulundular. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp da önlem alan şirketler arasına girdi. Daha önce sunucu kapasitelerini arttıran popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.

Söz konusu kısıtlama şimdilik sadece Hindistan‘daki bazı kullanıcılar için geçerli olmakla birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor. Zamanla Hindistan’daki tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Ayrıca bu kısıtlama global olarak WhatsApp’ın hizmet verdiği diğer ülkede de kendisini gösterebilir.

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Koronavirüs tehditi devam ettiği sürece insanlar evinden kalmaya ve yoğun bir şekilde internet kullanmaya devam edecek. İlerleyen günlerde yoğunluğu azaltmak için WhatsApp gibi diğer sosyal medya uygulamaları da kısıtlamalar getirebilir.