Otomotiv
Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Tesla bir hafta önce Nevada’daki Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak şirket yeni aldığı karar ile birlikte Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planlıyor.
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Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Nevada Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!
Tesla Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini söyledikten bir hafta sonra Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planladığı ortaya çıktı. Tesla’nın Gigafactory’deki pil üretimine yardım eden Panasonic departmanı geçen hafta fabrikadaki faaliyetlerini askıya almıştı. Diğer otomobil üreticileri de küresel salgın nedeniyle Amerika Birlerşik Devletleri’ndeki üretim faaliyetlerini durdurdular.
Tesla fabrikada bazı operasyonları duraklattı ve çalışanlarını olabildiğince evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu da her gün işe gelen insan sayısını önemli ölçüde azalttı. Tüm bu önlemlerin yanı sıra şirket gelecek haftaya kadar sadece tedarik zinciri, güvenlik, tesis bakım ve bilgi işlem personeli hariç bütün departmanlarını kapatacak.
Evde kalması söylenen Gigafactory işçilerine ücretli ya da ücretsiz izin verilip verilmediği henüz belli değil. Tesla bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Şirket fabrikada çalışmaya devam eden departmanlar için de önlemler alıyor. Fabrikanın bazı girişleri kapatılacak ve açık kalan girişlerde çalışanların vücut dereceleri kontrol edilecek. Tüm bu açık bırakılan girişlere el dezenfektanları konumlandırılacak. İşçiler kafeterya gibi sosyal alanlarda da dahil olmak üzere aralarına en az 1.83 metre mesafeyi korumak zorunda kalacaklar ve çalışma istasyonları her vardiyada iki kez dezenfekte edilecek.
Geçtiğimiz Perşembe günü Tesla iki ofis çalışanında COVID-19 pozitif test edildiğini doğruladı fakat kişilerin hangi departmanda çalıştıkları belirtilmedi. Sızdırılan şirket içi bir e-posta ile pozitif test edilen çalışanların test edilmeden önce yaklaşık iki hafta boyunca evden çalıştıkları öğrenildi.
Genel
Ford Otosan salgın için maske üretimine başlıyor
Ford Otosan Türkiye’de etkisini günden güne artıran koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları için maske üretecek. Şirketten yapılan açıklamada maske tasarımının tamamlandığı ve seri üretimin başlayacağı duyuruldu.
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Ford Otosan Ar-Ge Departmanı tarafından iyileştirilen yüz maskesi, benzerlerinden farklı olacak. Maske 150 derecelik bir açıyla yüzün tamamını korurken, ön camı özel olarak geliştirilen PET veya PETG malzemeden kesilerek üretilecek.
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Bu doğrultuda şirket olarak, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sonrasında hızla çalışmalarıma başladıklarını ifade etti. 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.
Son olarak Yenigün, “Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.
Ford Otosan’ın atmış olduğu bu adım kamuoyu tarafından olumlu tepkiler aldı. Dünya üzerinde ölümlere yol açan bu salgın için ülkemizde de biri çok firma yardım için kollarını sıvadı. Ayrıca özel kurumlarımızın pek çoğu gerek solunum cihazı gerek maske ve dezenfektan üretimi ile destek veremeye devam ediyor.
Genel
2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
2021 BMW 3 serisi plug-in hibrit modeli ile geliyor! Plug-in hibrit teknolojisi ile yeni BMW 3 serisi çok daha güçlü ve yakıt konusunda çok daha cimri geliyor!
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2021 BMW 3 serisi hibrit modeli ile geliyor!
Elektronikleşme son BMW 3 serisi ile buluştu! Perşembe günü, BMW 2021 model 330e ve 330e xDrive plug-in hibrit modellerini duyurdu. BMW’nin 3 serisinde 2.0’lık turbo motoru bir elektrik motoru ile birlikte bulunmaktaydı. Elektrikli motor, yolcu koltuğunun altında konumlandırılan 12 kilowatt’lı lithium-ion pillerden gücünü almaktadır. Toplamda 288hp (horsepower) ve 310 n/m torka sahip araca, bu piller tek başına 107 hp ve 77 n/m tork sağlıyor ve bütün bu denge sekiz kademeli otomatik şanzıman tarafından dengeleniyor.
Kullanıcılar Sport moduna geçtiği zaman 10 saniye boyunca ekstra 40hp elde edecekler. Bu verilere göre 330e modeli 0-60 mph (96.5km/h) hıza 5.6 saniyede ulaşırken xDrive modeli all-wheel-drive (4-çeker) modundayken bu hıza 5.7 saniyede ulaşıyor. Tüm bu süreçte elektrikli sedan modeli galon başına (1 galon = 3.7 litre) 75 – 67 mil (120 – 107km) arası bir yakıt ekonomisi sağlıyor.
Tamamen sessiz elektrikli motoru sevenler için 330e modeli 22 mil (35km/h) hıza kadar sadece elektrikli motor ile gidebiliyorken, 330e xDrive modeli 20 mil (32km/h) hıza kadar elektrikli motor ile gidebiliyor ve bu süreçte iki model de sadece elektrikli motordan güç alıyor ve yakıt tüketmiyorlar. Bunlar BMW‘nin iddiaları, yani EPA‘nın yapacağı resmi ölçümleri net değerleri verecektir.
Genel olarak BMW, standart arabalarında sevilen ve kabul gören tüm şasi ve süspansiyon sistemlerinden faydalandığından dolayı, yeni plug-in hibrit modellerinin de spor sedanlar gibi kullanılabileceğini vaad etti. Buna; aşağıya çekilen ağırlık merkezinin, dışbükeyi arttırılan ön tekerlerin, daha güçlü bir gövde yapısının ve süspansiyon bağlantılarının fayda sağlayacağını belirtti.
Bir plug-in hibrit 3 serisine sahip olmanın en ekonomik yolu Türkiye vergisi hariç 45,545$‘lık başlangıç fiyatından sonra 995$‘lık bir destinasyon ücretinden geçiyor. Alıcılar; aktif güvenlik donanımı, 18 inç jant, deri yüzey, elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, akıllı anahtarsız giriş, viraj aydınlatma farlarını kapsayan bir dizi standart donanım listesi bulacak. M sport paketini ve daha fazla konfor özelliklerini de içeren opsiyon paketlerinin son derece zengin olması oldukça muhtemel. xDrive tercihi, aracın opsiyonsuz hali ile yurtdışı fiyatı 47,545$‘a mal oluyor.
BMW, Mayıs ayında ilk otomobilleri bayilere göndermeyi planlıyor, ancak son zamanlarda yaşanan Koronavirüs sebebi ile planda değişiklikler olabilir.
Genel
Kış testlerini tamamlayan Mercedes EQV, yakında yollara çıkacak!
Mercedes-Benz‘in elektrikli MPV modeli EQV, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı‘nda tanıtılmıştı. Bekleyenleri için güzel olan haber ise, aracın satışına bu yaz başlanması bekleniyor.
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Elektrikli MPV, en son Arjeplog‘daki (İsveç) zorlu kış koşulları altındaki performans sınavını tamamlamıştı. Geliştirme ekibi EQV’yi haftalarca -30 santigrat dereceye ulaşan koşullarda, buzlu yollar ve derin karda test etti.
Mercedes-Benz Vans‘ta çalışan 30’dan fazla mühendis, elektronik uzmanı ve teknisyeninden oluşan ekip, EQV prototiplerini Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki test sahasında sayısız karmaşık testlere tabii tuttu. Özel bir ölçüm teknolojisi kullanan ekip, aşırı soğuğun taşıma, ergonomi ve konfor üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Soğuk havada sürücü bileşenleri, yazılım ve arayüzlerin davranışı, düşük sıcaklıkta aracın termo yönetimi gibi başlıklar sınandı.
Son olarak Mercedes-Benz EQV’nin Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki şartlar altındaki şarj performansı değerlendirildi. Elektrikli MPV, bataryalarının doluluk oranını %10’dan %80’e 45 dakikada çıkarabilen hızlı şarj yeteneğine sahip.
Mercedes-Benz Vans’ın eDrive@VAN başkanı Benjamin Kaehler, “Bu son kış testinde EQV’yi limitlerine kadar zorladık ve bizi oldukça memnun etti. Bu son testler, EQV’nin satışa hazır olması için son hazırlıklardı. Özellikle elektrikli araçlar için çok önemli olan termal yönetim ile ilgili, EQV’yi daha güvenli ve konforlu hale getirebileceğimiz veriler elde ettik.” dedi
EQV modeli, EQ teknoloji markasının Mercedes EQC’den sonraki, ikinci modeli olacak. İki farklı dingil mesafesiyle satışa çıkacak olan EQV, 400 km‘yi biraz aşan menzili, 201 beygir ve 362 Nm torku, 90 kWh lityum iyon batarya ile sunacak. Aracın maksimum hızı ise 160 km/s‘de elektronik olarak sınırlandırılmış.