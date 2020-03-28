Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!

Tesla bir hafta önce Nevada’daki Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak şirket yeni aldığı karar ile birlikte Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planlıyor.

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Tesla Corona virüs salgını nedeniyle Nevada Gigafactory’deki işgücünü daraltıyor!

Tesla Gigafactory’de operasyonlarını olduğu gibi sürdüreceğini söyledikten bir hafta sonra Corona virüs salgınıyla mücadele etmek için iş gücünü %75’ten fazla azaltmayı planladığı ortaya çıktı. Tesla’nın Gigafactory’deki pil üretimine yardım eden Panasonic departmanı geçen hafta fabrikadaki faaliyetlerini askıya almıştı. Diğer otomobil üreticileri de küresel salgın nedeniyle Amerika Birlerşik Devletleri’ndeki üretim faaliyetlerini durdurdular.

Tesla fabrikada bazı operasyonları duraklattı ve çalışanlarını olabildiğince evden çalışmaya teşvik ediyor. Bu da her gün işe gelen insan sayısını önemli ölçüde azalttı. Tüm bu önlemlerin yanı sıra şirket gelecek haftaya kadar sadece tedarik zinciri, güvenlik, tesis bakım ve bilgi işlem personeli hariç bütün departmanlarını kapatacak.

Evde kalması söylenen Gigafactory işçilerine ücretli ya da ücretsiz izin verilip verilmediği henüz belli değil. Tesla bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Şirket fabrikada çalışmaya devam eden departmanlar için de önlemler alıyor. Fabrikanın bazı girişleri kapatılacak ve açık kalan girişlerde çalışanların vücut dereceleri kontrol edilecek. Tüm bu açık bırakılan girişlere el dezenfektanları konumlandırılacak. İşçiler kafeterya gibi sosyal alanlarda da dahil olmak üzere aralarına en az 1.83 metre mesafeyi korumak zorunda kalacaklar ve çalışma istasyonları her vardiyada iki kez dezenfekte edilecek.

Geçtiğimiz Perşembe günü Tesla iki ofis çalışanında COVID-19 pozitif test edildiğini doğruladı fakat kişilerin hangi departmanda çalıştıkları belirtilmedi. Sızdırılan şirket içi bir e-posta ile pozitif test edilen çalışanların test edilmeden önce yaklaşık iki hafta boyunca evden çalıştıkları öğrenildi.