Cuma Raporu
Cuma Raporu #94: Huawei P40 Pro serisi, virüs gündemi ve dahası
Cuma Raporu #94 videomuzda, her hafta olduğu gibi haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #94 haberleri
02:17 Huawei P40 Pro serisi tanıtıldı
18:40 Türk Telekom’un online toplanntısı
25:58 Gökçeada Belediyesi’nden Netflix hediyesi
28:06 Epic Games’ten 3 bedava oyun
29:19 Instagram “birlikte izle” özelliğini tanıttı
30:47 K30 Pro Zoom – K30 Pro tanıtıldı
Cuma Raporu
Cuma Raporu #92: Redmi Note 9 serisi, çakılan BTC ve dahası
Cuma Raporu #92 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #92 haberleri
- 00:15 Coronavirüs ve etikleri
- 17:07 Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı
- 25:13 Netflix Türkiye’den 6 proje daha: Exatlon Challange, Atiye ve fazlası!
- 36:22 Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı!
- 43:27 Oppo Akıllı TV modellerini 2020’nin 2. yarısında tanıtacak
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #91: Telefonlara yine vergi, Realme 6 serisi ve dahası
Cuma Raporu #91 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
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Cuma Raporu #91 haberleri
00:06 – Geçen hafta neden Cuma Raporu yoktu?
01:33 – Xiaomi Maltepe Piazza AVM duyurusu
03:54 – Kültür ve Turizm Bakanlığı cep telefonlarından %1 ek vergi alacak.
23:54 – Realme 6 ve 6 Pro serisi tanıtıldı
32:05 – Twitter’a hikaye özelliği geliyor
36:24 – WhatsApp için karanlık mod özelliği
39:06 – PlayStation Plus’a zam geliyor
40:56 – YouTube Katıl sistemi HWP’de devrede
Cuma Raporu
Cuma Raporu #90: Operatörlere deprem cezaları, iPhone 9 ve dahası
Cuma Raporu #90 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #90 haberleri
01:35 Operatörlere deprem cezası yağdı –
13:34 KKTC’nin elektrikli otomobili Gürsel tanıtıldı
19:03 iPhone 9 için tarih belli oldu
26:49 Huawei Türkiye’den geliştiricilere 50 milyon TL teşvik!
35:25 realme Buds Air satışa çıkıyor
49:53 HONOR EMUI 10 güncelleme takvimi açıklandı