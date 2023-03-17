WhatsApp PiP görüntülü arama desteğinin gelmesinin ardından, telefonlar için “Sesli Durum” özelliği sunmaya başlıyor. Özelliğin adından da anlaşılacağı üzere, bu özellik kullanıcıların durum güncellemelerini sesli olarak göndermelerini sağlayacak.

WhatsApp, Sesli Durum özelliğinin bu hafta iOS 23.5.75 ve 23.5.77 sürümleriyle kullanıma sunulmaya başladığını açıkladı. Tüm kullanıcılar için kademeli olarak kullanıma sunulması, WhatsApp’ın sesli durum özelliğini test etmeye başlamasından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşti.

Özelliği kullanmak için (ya da sizin için henüz görünüp görünmediğini görmek için), Durum sekmesine gidin > “kalem” simgesini seçin > ve kaydetmek için mikrofon simgesini basılı tutun. İster erişilebilirlik ihtiyaçlarınız olsun ister sadece mümkün olduğunda ses kullanmayı tercih edebilirsiniz. İlk başta farklı bir özellik olsa da kısa zamanda kullanıcılar bu özelliği benimseyebilir.

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Özellik sizin telefonunuzda gözükmüyorsa biraz daha beklemeniz gerekebilir. Ayrıca iPhone’unuzun ve Android telefonunuzun en son WhatsApp sürümünü çalıştırdığından emin olmalısınız.

WhatsApp, görüntülü aramalar için PiP özelliğini, ilk kullanıcılar için Şubat ayında gelmiş olmasına rağmen, en son sürüm notlarında hala yeni olarak listeliyor. Bununla birlikte, hem PiP hem de yeni Sesli Durum’un “önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacağını” açıklıyor.

Diğer WhatsApp haberlerine bakacak olursak, hizmet şu anda bir mesaj düzenleme özelliği ve süresi dolan gruplar özelliği üzerinde çalışıyor ve kısa süre önce fotoğraflardan kendi çıkartmalarınızı yapma özelliğini başlattı.