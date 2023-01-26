Sosyal medyada birçok dolandırıcılık yöntemi ile kişilerin hem hesapları hem de verileri maalesef ki çalınıyor. Şimdi ise bu dolandırıcılık furyasına WhatsApp da katıldı. Popüler mesajlaşma uygulamasındaki bu tuzağa düşerseniz verileriniz çalınabilir.

Yeni dolandırıcılık yöntemi; bazı YouTube videolarını beğenerek ek gelir vaat ediyor. Dolandırıcılar WhatsApp aracılığıyla insanlarla iletişime geçiyor ve küresel pazarlama şirketlerinin temsilcileri olduklarını söylüyor. Dolandırıcılar kullanıcıyı beğeni başına yaklaşık 50 cent alabileceklerine ikna ediliyor.

Ayrıca dolandırıcılar 5.000 beğeni yaparsanız günde 60 dolara kadar söz veriyorlar. Haftanın yedi günü boyunca her gün 5.000 video seviyorsanız, haftada yaklaşık 420 dolar alırsınız. Bu kulağa çok hoş geliyor değil mi? Aslında değil.

İlgilinizi Çekebilir: WhatsApp macOS için Apple M Desteği Veriyor!

Dolandırıcılar WhatsApp kullanıcısından, ödeme yapmak için kişisel bilgiler istiyor. Verileri topladıktan sonra teknik sorunlarla karşı karşıya olduklarını söylüyorlar. Bazen, güvenilir sese küçük bir miktar bile aktarabiliyorlar. Bundan sonra, kullanıcının ödemeyi aktarmak için bir uygulama yüklemesini istiyorlar. Sorun şu ki, bu uygulamalar genellikle truva atı yani kötü amaçlı yazılımdır. Kullanıcıdan doğrulama için 1 dolar transfer etmesini istiyorlar. Daha sonra tüm verilerinize erişebiliyorlar.

Birkaç adımda, dolandırıcıya banka hesap bilgilerine, kredi kartlarına, e-postalara ve daha fazlasına erişim izni vermiş olacaksınız. Bu tür bir iş sunan bir mesaj alırsanız, bunun hemen hemen bir aldatmaca olabileceğini unutmayın.

Ayrıca kullanıcıların verilerini çalmak için Telegram kullanan bazı dolandırıcılar da var. Amazon’da çalıştıklarını ve kurbanları ikna etmek için bir dizi ödeme ekran görüntüsü göstereceklerini söylüyorlar. Genellikle amaç aynıdır. Verilerinizi çalmak ve kişisel bilgilerinize erişmek.

İnternette kimse kimseye para dağıtmaz. Bu altın kuralı unutmayın. Instagram gibi platformlarda gördüğünüz gelir elde edebileceğinizi söyleyen reklamalara da itimat etmemeniz de fayda var.