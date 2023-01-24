WhatsApp, Mac için uygulama kenar çubuğu, dosya sürükle ve bırak özelliği ve geliştirilmiş kullanıcı deneyimi sunan yerel bir beta uygulaması yayınladı. WABetaInfo’nun haberine göre, kullanıcılar resmi web sitesinden dmg dosyasını indirerek yerel uygulamayı yükleyebilirler.

Uygulamayı indirdikten sonra, kullanıcıların QR kodunu tarayarak Android veya iOS cihazlarındaki hesabı macOS için WhatsApp’a bağlamaları gerekiyor.

WhatsApp yaz aylarından bu yana yerel Apple silikon desteğine sahip güncellenmiş bir Mac uygulaması üzerinde çalışıyordu ve uygulamanın beta sürümü artık denemek isteyen tüm WhatsApp kullanıcılarına sunuldu.

Uygulama, geleneksel bir Mac uygulaması gibi görünecek ve hissedilecek şekilde tasarlanmasının yanı sıra bir uygulama kenar çubuğu ve dosyaları sürükleyip bırakma özelliğine sahip.

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Raporda, bu uygulama ile kullanıcıların iOS uygulaması tarafından sunulan tüm özelliklerden Mac’lerinde yararlanabilecekleri belirtildi. Beta daha önce WhatsApp TestFlight erişimine sahip sınırlı sayıda kişi tarafından kullanılabiliyordu, ancak WhatsApp resmi bir sürüm öncesinde testleri genişletiyor.

Apple silikon Mac’ler, Rosetta 2 aracılığıyla Mac için WhatsApp’ın Electron tabanlı Intel sürümüne erişebiliyor, ancak ilk kez yerel bir sürüm yaygın olarak kullanıma sunuluyor. Apple M işlemciler için optimize edilmiş evrensel uygulama M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro ve M2 Max çiplere sahip makinelerde daha hızlı çalışacak ve daha az kaynak kullanacak.