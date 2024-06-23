Huawei, HarmonyOS NEXT beta sürümü ile birlikte Harmony Intelligence yapay zekasını tanıtarak, kullanıcı deneyimini daha akıllı ve kullanışlı hale getiriyor. Bu yenilikler, HDC Huawei Geliştirici Konferansı 2024 etkinliğinde duyuruldu ve teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. İşte Harmony Intelligence özellikleri. Huawei telefonlara yapay zeka geldi.

Huawei Harmony Intelligence ile Yapay Zeka Desteği HarmonyOS NEXT’e Geldi

HarmonyOS NEXT beta, yapay zeka işlevlerini ilk kez işletim sistemine entegre ederek kullanıcılara sunuyor. Bu yenilikler arasında en dikkat çekici olanı, Harmony Intelligence adını verdikleri yeni bir yapay zeka geliştirme paketi. Bu paket, görüntü iyileştirmeden ses onarımına kadar birçok akıllı hizmeti içeriyor.

Burada AIGC (yapay zeka tarafından oluşturulan içerik) görüntü oluşturma özelliği öne çıkıyor. Bu özellik, kullanıcıların yapay zeka ile el yapımı çizimler, grafitiler, fotoğraflar oluşturmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, görüntü arka planındaki istenmeyen nesneler kolayca silinebiliyor. Huawei, bu özelliği daha önce Pura 70 serisi ile tanıttığı AI görüntü rötuşu özelliği ile benzer şekilde sunuyor.

Harmony Intelligence ayrıca, sektörün ilk yapay zeka ses onarım aracını da içeriyor. Bu özellik, konuşma bozuklukları olan kullanıcılar için tasarlandı ve iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Kullanıcılar, Celia Voice düğmesine basılı tutarak konuşmaya başlayabilecek ve düğmeyi bıraktıklarında ses otomatik olarak daha net ve anlaşılır hale gelecek. Ayrıca, Apple Intelligence’ta gördüğümüz sesten metne dönüştürme de Huawei yapay zeka özellikleri arasında.

Huawei’nin bu yıl içinde kullanıma sunmayı planladığı bu özellikler, şimdilik beta sürümünde mevcut değil. Ancak, kararlı sürümle birlikte Huawei yapay zeka özellikleri kullanıcıların erişimine açılacak. Bu özellikler uzun test süreçleri gerektirdiği için Huawei hızlı davranma yoluna gitmemiş.

Harmony Intelligence‘ın bir diğer dikkat çekici özelliği ise ‘Celia dünyayı görüyor’. Bu özellik, görme engelli kullanıcılar için tasarlanmış olup, sadece görüntüleri değil, etraftaki nesneleri de yüksek sesle kullanıcıya okuyabiliyor. Örneğin, Celia asistanı buzdolabındaki sebzelerin türlerini ve tazeliklerini tanıyabiliyor ve sesli olarak kullanıcıya bunu aktarabiliyor.

Bu yeniliklerin yanı sıra, Harmony Intelligence, üçüncü taraf uygulamalarla ilgili çeşitli görevleri kontrol edebilme yeteneğine de sahip. Bu, gerçek zamanlı okuma, akıllı dosyalama, metin çevirisi, yüz algılama, kart tanımlama, OCR tanıma ve görüntü kesme gibi işlevleri içeriyor.

Huawei, aynı zamanda Celia Akıllı Asistanı’nı Celia Intelligent Agent olarak yeniden adlandırarak bir sonraki seviyeye taşıdı. Bu yeni versiyon, Pangu 5.0 büyük dil modeni tabanlı ve kullanıcılara daha gelişmiş komut ve görev tamamlama yetenekleri sunuyor.

Huawei’nin HarmonyOS NEXT beta sürümü ile getirdiği bu yenilikler, yapay zeka teknolojisinin mobil işletim sistemlerinde nasıl devrim yaratabileceğini gösteriyor. Kullanıcılar, bu yeni özelliklerle daha akıllı ve verimli bir mobil deneyim yaşayacaklar.

İlginizi Çekebilir: GPT-5 hakkında flaş açıklama! Ne zaman geleceği belli oldu!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni işletim sistemi nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!